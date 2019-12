Ten Hag kiest tegen Telstar voor Gravenberch en Ekkelenkamp

Ajax neemt het woensdagavond in het toernooi om de TOTO KNVB Beker op tegen Telstar en Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp zullen aan de aftrap beginnen tegen de opponent uit de Keuken Kampioen Divisie. Voor Sontje Hansen lonkt bovendien een officieel debuut: de jonge aanvaller maakt voor de eerste keer deel uit van de wedstrijdselectie.

In totaal voert trainer Erik ten Hag vier wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen AZ (1-0 nederlaag) van zondag. Joël Veltman, Edson Álvarez, Razvan Marin en Hakim Ziyech zijn niet terug te vinden in de basis. Laatstgenoemde behoort niet tot de wedstrijdselectie en kampt mogelijk met pijntjes, wat ook geldt voor Nicolás Tagliafico.

In plaats van Veltman, Álvarez, Marin en Ziyech spelen Sergiño Dest, Gravenberch, Ekkelenkamp en Noa Lang voor Ajax. Dest en Lang krijgen de afgelopen weken geregeld speeltijd, maar voor Ekkelenkamp is het zijn eerste basisplaats sinds de competitiewedstrijd tegen Excelsior (6-2) van 13 april. Gravenberch stond op 26 september 2018 voor het laatst in de basis, toen Ajax in de beker op bezoek ging bij HVV Te Werve (0-7 zege).

Net als tegen AZ vormen Perr Schuurs en Lisandro Martínez het hart van de defensie. Ten Hag kiest er verder voor om 'gewoon' met doelman André Onana te beginnen en zijn tweede doelman Bruno Varela geen kans te geven om zich in het bekertoernooi te laten zien. Ajax is de titelverdediger van de TOTO KNVB Beker en kan zich via Telstar plaatsen voor de derde ronde. Het duel met Telstar begint om 18.30 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Mazraoui; Van de Beek, Gravenberch; Tadic, Ekkelenkamp, Lang; Huntelaar.