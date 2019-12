‘Club Brugge wil na Mignolet opnieuw ‘Rode Duivel’ uit Premier League halen’

Club Brugge zorgde afgelopen zomer voor een verrassing door Simon Mignolet over te nemen van Liverpool. De Belgische koploper heeft nu voor de spitspositie een soortgelijke stunt in gedachten: Het Laatste Nieuws meldt woensdagmiddag namelijk dat Blauw-Zwart een lijntje uit heeft gegooid naar Christian Benteke.

De 29-jarige spits staat nog onder contract bij Crystal Palace, maar hier komt hij maar weinig aan spelen toe. Benteke past niet in de speelstijl die manager Roy Hodgson voor ogen heeft en verscheen daardoor dit seizoen tot nu toe slechts drie keer aan de aftrap in de Premier League. De aanvaller, drie jaar geleden voor ruim 31 miljoen euro overgenomen van Liverpool, wacht in de huidige voetbaljaargang nog altijd op zijn eerste goal in de Engelse hoogste afdeling.

Benteke verdient momenteel een kleine zeven miljoen euro per jaar en verlengde in oktober nog zijn contract met een jaar. Hij had anders aankomende zomer transfervrij kunnen vertrekken, maar besloot als gevolg van een gentleman’s agreement toch bij te tekenen. “Benteke en zijn gezin zijn erg gelukkig in Londen en hij wilde niet als een dief in de nacht vertrekken voor een club die drie jaar eerder een recordbedrag van 31,5 miljoen had neergeteld”, voegt Het Laatste Nieuws toe.

Of Club Benteke over kan halen om voor een terugkeer naar de Belgische Pro League te kiezen, blijft nog de vraag. De aanvaller koestert voorlopig de ambitie om op een hoger niveau aan de slag te gaan, maar wil aan de andere kant ook genoeg spelen om in aanmerking te komen voor het EK van volgend jaar. Aanbiedingen uit China werden daarom de afgelopen maanden afgewezen door de 37-voudig international.