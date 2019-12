Excuses van Koeman niet aangekomen: ‘Dan moet je even naar me toe komen’

Katwijk werd dinsdagavond na het nemen van strafschoppen geëlimineerd in de TOTO KNVB Beker door TOP Oss. Na de wedstrijd ging het amper over de uitslag, maar voornamelijk over de manier van juichen van Ronald Koeman junior na de laatste gemiste strafschop van Robbert Susan. De aanvoerder van Katwijk geeft daags na het duel in gesprek met FOX Sports te kennen dat hij niks heeft meegekregen van de ontlading van de doelman van TOP Oss.

Nadat Susan de strafschop over schoot en daarmee de wedstrijd in het nadeel van Katwijk besliste, werd hij enigszins bespot door Koeman. “Nee, ik heb het helemaal niet meegekregen. Ik trok het shirt over mijn hoofd en draaide naar de tribune toe”, zegt Susan, die in de kleedkamer te horen kreeg wat er gebeurd was. “Toen ben ik naar binnen gelopen en in de kleedkamer kwam onze assistent naar me toe. Hij zei: ‘Nou, het is maar goed dat je je shirt over je hoofd had getrokken. Ik denk dat jij hem vermoord had’. Die kent me ook een beetje, op dat moment in de emotie.”

“Het is niet slim en netjes wat Koeman doet”, vervolgt de aanvoerder van Katwijk. Koeman betuigde na afloop spijt, gaf te kennen dat hij zich had laten meeslepen in emoties en beloofde zijn excuses te maken aan Susan. “In het voorbijgaan heeft hij wat gezegd, maar volgens mij heeft hij niet echt excuses gemaakt. Misschien heb ik het niet gehoord in de emotie, maar het had wel wat duidelijker gemogen.”

“Ik vind dat als je het benoemt na zo’n wedstrijd, dat je even naar me toe moet komen. Ik ben zelf ook niet de makkelijkste in het veld en ik heb ook weleens mijn excuses aangeboden. Dan loop je naar iemand toe en dan meen je het, niet in het voorbijgaan effe zo. Maar hij heeft het ook op televisie uitgelegd en dan is het voor mij prima. Gelukkig heb ik het niet doorgehad”, besluit Susan.