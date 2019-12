‘Bijna transfervrije Mario Götze kan binnenlandse overstap maken’

Mario Götze beschikt over een aflopend contract bij Borussia Dortmund en dat nieuws is ook Hertha BSC ter ore gekomen. BILD meldt woensdag namelijk dat de Berlijners een stunt in gedachten hebben en Götze na dit seizoen graag in willen lijven.

Hertha, dat momenteel de veertiende plek in de Bundesliga bezet, stelde onlangs Jürgen Klinsmann al aan als coach tot het einde van het seizoen. Met behulp van investeerder Lars Windhorst wil Die Alte Dame ook sportief stappen gaan zetten en de komst van Götze moet de ploeg volgend seizoen omhoog helpen.

Het salaris dat de voormalig wereldkampioen, die in Dortmund dit seizoen vooral als invaller fungeert, momenteel opstrijkt bij Die Borussen zou echter wel voor complicaties kunnen zorgen. Götze verdient momenteel zeven miljoen euro op jaarbasis, al is hij zich er volgens de berichtgeving wel van bewust dat hij waarschijnlijk met een loonverlaging akkoord zal moeten gaan als hij aankomende zomer op zoek moet naar een nieuwe club.

De aanvaller annex middenvelder geeft bovendien vooralsnog de voorkeur aan een overstap naar een club die in de Champions League actief is, waardoor het voorlopig lastig wordt voor Hertha om hem in te lijven. Voor januari heeft de werkgever van Karim Rekik, Javairo Dilrosun en Daishawn Redan overigens ook al een versterking in gedachten: om Klinsmann meer defensieve zekerheid te bieden moet Victor Wanyama dan losgeweekt worden bij Tottenham Hotspur.