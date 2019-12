Promo van Real Madrid voor El Clásico leidt tot ophef op sociale media

Spanje maakt zich momenteel op voor de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid, die woensdagavond afgewerkt wordt. In aanloop naar El Clásico postte de Koninklijke dinsdagavond een video met de ‘beste doelpunten’ tegen de aartsrivaal op Twitter. Honderden fans zagen een tamelijk opvallende afwezige in de promo van Real Madrid: Cristiano Ronaldo.

Ronaldo verliet Real Madrid anderhalf jaar geleden voor een dienstverband bij Juventus. De Portugese aanvaller speelde tussen 2009 en 2018 dertig keer El Clásico, waarin hij achttien keer scoorde. Geen speler scoorde voorlopig vaker namens Real Madrid tegen Barcelona, maar toch bevat de promo met de ‘beste doelpunten’ van de Koninklijke in El Clásico geen spoor van Ronaldo en daar kunnen de fans weinig van begrijpen.

Op het Spaanse en Engelse Twitter-account wordt veelvuldig gevraagd waarom Ronaldo niet in de compilatie zit. Er worden in de video doelpunten getoond van onder meer Karim Benzema, de Braziliaanse Ronaldo en Raúl, maar dat de Portugees er niet in zit wordt onder meer ‘kinderachtig’, ‘respectloos’ en ‘hatelijk’ genoemd. Er wordt echter tegelijkertijd ook gesuggereerd dat Ronaldo om een andere reden ontbreekt in de promo.

Zo wordt er opgemerkt dat er überhaupt geen spelers in de video zitten die momenteel nog actief zijn bij een andere club. Daarnaast wordt er ook beweerd dat Real Madrid in verband met de portretrechten geen beelden van Ronaldo meer zou mogen gebruiken. Barcelona en Real Madrid trappen woensdagavond om 20.00 uur af in het Camp Nou.