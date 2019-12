‘Woedende Arturo Vidal stormt van veld na mededeling over El Clásico’

Barcelona neemt het woensdagavond in het eigen Camp Nou op tegen aartsrivaal Real Madrid en een naam lijkt alvast weggestreept te kunnen worden voor deze kraker. Arturo Vidal heeft volgens ESPN dinsdag op het trainingsveld te horen gekregen dat hij niet in de basis zal starten en die mededeling kwam hard aan bij de Chileen.

Vidal blijft normaal gesproken buiten na trainingen om met medespelers schietoefeningen te doen. De routinier zou na het gesprek met trainer Ernesto Valverde echter meteen woedend de kleedkamer hebben opgezocht, waar ploeggenoten hebben geprobeerd om hem te kalmeren. Binnen Barcelona wordt er volgens ESPN nu gevreesd dat zijn reservebeurt in El Clásico er in januari toe zal leiden dat Vidal een transfer probeert te forceren.

De middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Internazionale, waar hij in Antonio Conte een oude bekende kan treffen. De twee clubs hadden vorige week voor hun onderlinge Champions League-ontmoeting al een informeel gesprek over een eventuele overstap van Vidal. Barcelona liet toen echter weten alleen tegen een niet te weigeren bod mee te willen werken aan een winters vertrek.

Eerdere geruchten dat Inter een transfer van Vidal aantrekkelijker kan maken voor Barça door hem te betrekken in een eventuele deal voor Lautaro Martínez of Stefano Sensi worden door bovengenoemd medium overigens naar het rijk der fabelen verwezen. De Catalanen zouden hebben laten weten alleen cash te willen ontvangen, aangezien zij voor eind juni 124 miljoen euro bij elkaar moeten krijgen om de boeken op orde te krijgen.