Het voorlopige programma van Oranje in aanloop naar het EK 2020

De KNVB heeft woensdag het voorlopige programma van Oranje in aanloop naar het EK 2020 wereldkundig gemaakt. Het was al bekend dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in maart oefenwedstrijden zou spelen tegen de Verenigde Staten en Spanje. Nu is tevens duidelijk geworden dat in voorbereiding op het toernooi ook nog een trainingskamp in Oostenrijk belegd wordt.

De voorbereiding op het EK begint voor Oranje eind maart, als er twee oefenwedstrijden op het programma staan. Op donderdag 26 maart is de Verenigde Staten de tegenstander in het Philips Stadion, waarna drie dagen later in de Johan Cruijff ArenA een oefenduel met Spanje op het programma staat. De KNVB meldt dat er nog twee oefenwedstrijden aan de voorbereiding op het EK zullen worden toegevoegd.

De spelers van het Nederlands elftal zullen zich vervolgens op 18 mei weer in Zeist melden voor een trainingskamp tot 22 mei op de KNVB Campus. Op 25 mei slaat Oranje zijn tenten op in De Lutte, waar het keurkorps van Koeman vier dagen zal verblijven. Na de jaarlijkse fandag op 29 mei verlaat Oranje Nederland op 1 juni voor een trainingskamp in het Oostenrijkse Velden am Wörther See. De KNVB spreekt de verwachting uit dat de EK-selectie door de verschillende einddata van de Europese competities dan pas compleet zal zijn.

Op 2 juni moet de 23-koppige EK-selectie wereldkundig gemaakt worden, waarna Oranje op 5 juni terugkeert uit Oostenrijk. Vier dagen later start Oranje met het trainingskamp voor het EK 2020, waarop de KNVB Campus in Zeist het basiskamp zal zijn. In de groepsfase speelt het Nederlands elftal al zijn wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA en zijn Oekraïne en Oostenrijk in ieder geval de tegenstanders.