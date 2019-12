‘Liverpool heeft eerste aanwinst binnen; medische keuring binnen enkele uren’

De transfer van Takumi Minamino naar Liverpool is in kannen en kruiken, zo weet the Guardian te melden. De Japans international wordt woensdagmiddag nog medisch gekeurd bij de koploper van de Premier League en als dat geen problemen oplevert, zet hij aansluitend zijn handtekening onder een contract. Red Bull Salzburg houdt een bedrag van 8,5 miljoen euro over aan de 24-jarige vleugelaanvaller.

De naam van Minamino werd twee weken geleden voor het eerst gelinkt aan Liverpool. “Ik kan beamen dat er momenteel onderhandelingen met Liverpool gaande zijn. Het is een eer voor ons dat clubs van dit kaliber geïnteresseerd is in onze spelers” liet technisch directeur Christoph Freund van Salzburg destijds weten via de officiële kanalen van zijn werkgever. Ook Bayern München, Manchester United, Borussia Mönchengladbach, AC Milan en Olympique Marseille waren in de markt voor Minamino, maar hij kiest dus voor een overstap naar Liverpool.

Liverpool heeft afgelopen week de afkoopclausule van Minamino bij Salzburg geactiveerd, enkele dagen na het onderlinge treffen in de laatste groepswedstrijd in de Champions League. The Reds maken daardoor 8,5 miljoen over naar de Oostenrijks kampioen, die vorige week met 0-2 verslagen werd. Bij Liverpool is men uitermate content met die transfersom, daar de Engelse club ervan overtuigd is dat Minamino drie keer zoveel waard is en er mede daardoor de nodige belangstelling bestond.

Indien Minamino woensdag de medische keuring doorstaat en inderdaad zijn handtekening zet onder een contract, kan hij al razendsnel zijn debuut maken. Per 1 januari maakt de Japanner dan de overstap en vier dagen later zou hij al beschikbaar kunnen zijn voor het FA Cup-duel met Everton. Minamino, die in 2015 werd overgenomen van Cerezo Osaka, was dit seizoen tot dusver goed voor 9 doelpunten en 11 assists in 22 officiële wedstrijden voor Red Bull Salzburg.