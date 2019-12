Kunstenaar reageert op veelbesproken apenschilderijen ‘tegen racisme’

Afgelopen week ontstond er onrust in Italië over drie apenschilderijen, die door de Serie A gebruikt worden in een campagne tegen racisme. De organisator van de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie liet drie kunstwerken ontwerpen die bedoeld zijn om de strijd tegen racisme voort te zetten, maar de gemaakte schilderijen vielen lang niet bij iedereen goed. In onderstaande video legt de kunstenaar die de schilderijen maakte zijn bedoelingen uit.