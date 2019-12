‘Zlatan Ibrahimovic verrast en is heel dicht bij rentree in de Premier League’

Zlatan Ibrahimovic lijkt zijn loopbaan niet in de Italiaanse Serie A, maar in de Engelse Premier League te gaan vervolgen. De doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalist Tancredi Palmeri, werkzaam voor beIN Sports en CNN, weet te melden dat de 38-jarige spits op het punt staat om zijn toekomst aan Everton te verbinden. In navolging van Palmeri maken ook Rai Sport en Sky Italia melding van de concrete Engelse belangstelling voor Ibrahimovic.

Het is de bedoeling dat Ibrahimovic in het kielzog van Carlo Ancelotti arriveert op Goodison Park, waar Marcel Brands werkzaam is als director of football. De Italiaanse oefenmeester werd onlangs de laan uitgestuurd bij Napoli en lijkt nu op weg naar Everton, waar hij de definitieve opvolger van de ontslagen Marco Silva moet worden. Verschillende Italiaanse en Engelse media weten te melden dat Ancelotti zeer spoedig al gepresenteerd zou moeten worden bij the Toffees.

Mourinho: 'Absoluut geen kans dat Zlatan Ibrahimovic naar de Spurs komt'

Ibrahimovic en Everton zijn er overigens nog niet uit, want het aanbod van the Toffees is nog niet helemaal naar de zin van de Zweedse spits. Het contract dat nu in Engeland klaarligt, komt wel meer in de buurt bij zijn eisen dan het aanbod van AC Milan. I Rossoneri leken wekenlang de gedoodverfde favoriet om Ibrahimovic binnen te halen, maar wilden hem alleen een jaarcontract geven en om die reden is hij weggelopen van de onderhandelingstafel.

Met de stap naar Everton zouden ook Napoli en Bologna achter het net vissen, al was Ancelotti nog trainer tijdens de berichten over de vermeende belangstelling vanuit Napels. In Italië wordt overigens ook niet uitgesloten dat de zogenaamd concrete interesse van Everton een truc van zaakwaarnemer Mino Raiola is. Op deze manier zou de belangenbehartiger alles uit de onderhandelingen met AC Milan kunnen halen, al hadden i Rossoneri hem dolgraag afgelopen week tijdens het 120-jarig bestaan willen presenteren.