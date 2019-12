‘Volgende’ Büttner dient zich aan: ‘Uiteindelijk heb ik alles zelf gedaan’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Giovanni Büttner, die de afgelopen weken op stoom is geraakt bij TOP Oss.

Door Chris Meijer

Er stonden exact veertig minuten op de klok in het Frans Heesen Stadion, toen Maarten Peijnenburg in de fout ging en Giovanni Büttner daarmee een levensgrote kans bood. De 21-jarige aanvallende middenvelder plaatste de bal tussen de benen van FC Eindhoven-doelman Ruud Swinkels door en zag daarmee zijn eerste treffer in het betaald voetbal op het scorebord komen. “Dan is het extra lekker als je meteen nog een doelpunt maakt, dat geeft vertrouwen. Ik had hier wel lang naar uitgekeken, ja”, glundert Büttner. Mede dankzij zijn twee doelpunten won TOP Oss op die koude novemberavond met 3-1 van FC Eindhoven. Büttner speelde in dat duel voor het eerst dit seizoen als een van de twee spitsen in het 5-3-2-systeem van trainer Klaas Wels, een rol die in het succesvolle vorige seizoen van TOP Oss bekleed werd door de naar NAC Breda vertrokken Huseyin Dogan. “Dat bevalt me wel goed, het ligt me wel. Ik kan de diepte goed gebruiken, dat is mijn sterkste punt. Snelheid, diepgang, ik kan wel een mannetje passeren. Als er een sterke spits naast me staat die de ballen kan verlengen, kan ik er achteraan en richting het doel.”

Tot dusver speelde Büttner zestien officiële wedstrijden voor TOP Oss, waarin hij twee keer scoorde en een assist leverde.

TOP Oss werd afgelopen zomer de derde profclub in de nog prille loopbaan van Büttner. Vitesse kaapte hem op jonge leeftijd weg bij amateurclub DZC’68 en na vier jaar in Arnhem maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. Büttner stroomde in Deventer vorig seizoen door naar de eerste selectie, waardoor hij begin oktober in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-2) voor het eerst op de bank zat in de Keuken Kampioen Divisie. Later die maand volgde zijn officiële debuut voor Go Ahead Eagles, door in het met 3-0 verloren bekerduel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA een kwartier voor tijd binnen de lijnen te komen. “Ik zat op de bank en de trainer zei op een gegeven moment dat ik mocht gaan warmlopen, dan krijg je wel gezonde spanning. Het is net of iedereen je aankijkt. Ik werd vervolgens geroepen. ‘Kom maar’, kreeg ik te horen. Toen begonnen de zenuwen wel te komen, al drijft dat weg als je het veld opkomt.”

“Het is een mooi moment en dat zal ik nooit vergeten. Het mooiste was dat het nog redelijk volzat, dat maakt het extra bijzonder. Er werd me meegegeven dat ik moest inzakken en verdedigen, want die gasten spelen zo snel de bal rond. Daar word je gewoon duizelig van. Ik moest mijn snelheid gebruiken zodra we de bal hadden, maar daar heb ik amper kansen voor gehad. Ik heb er wel echt van genoten, het is je debuut en ook nog eens in de ArenA tegen Ajax”, gaat Büttner met een glimlach verder. De speelminuten in Amsterdam smaakten naar meer, maar ondanks dat hij nog verschillende keren bij de wedstrijdselectie zat, bleef het in het restant van het seizoen bij één optreden voor Go Ahead Eagles. Uitgerekend in het uitduel met TOP Oss (1-0 nederlaag) maakte Büttner zijn basisdebuut in de Keuken Kampioen Divisie.

“De trainer koos voor ervaren spelers, omdat ze graag wilden promoveren. Uiteindelijk is het dan moeilijker om er als jonge speler in te komen en de trainer is nu eenmaal de baas. Als je een paar keer op de bank zit, denk je: zet me er alsjeblieft in, dit lijkt me mijn wedstrijd. Dat gebeurde dan toch niet en daar baalde ik wel van. Toch ben ik elke keer verder gegaan, hard blijven trainen”, legt Büttner uit. Ondanks het beperkte aantal speelminuten had hij erop gerekend dat zijn contract bij Go Ahead wel verlengd zou worden, temeer omdat hij in alle nacompetitiewedstrijden nog op de reservebank zat. “Op de laatste dag dat we afscheid konden nemen, kreeg ik een telefoontje of ik even langs wilde komen. Heel veel jongens hadden al gehoord of ze mochten blijven of moesten gaan. Toen kreeg ik het slechte nieuws te horen dat ik moest vertrekken, zakte de grond wel even onder mijn voeten vandaan. Ik had het zelf ook niet verwacht. Het kwam heel hard aan, alles zag er juist zo positief uit. We hadden goede gesprekken gehad.”

Büttner kwam tot twee officiële wedstrijden voor Go Ahead Eagles, waarvan een in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax (3-0 nederlaag).

Het is een van de momenten in zijn carrière waarop Büttner neef Alexander opzocht voor advies. “Dan ga ik even met hem langs, dan praten we erover, geeft hij goede tips en dan ben ik weer rustig. Binnenkort wordt dat was lastiger, ja. Amerika is niet om de hoek, maar we hebben een telefoon en op die manier praten is ook in orde”, lacht hij. De dertigjarige vleugelverdediger verliet Vitesse afgelopen zomer en gaat in het nieuwe kalenderjaar aan de slag bij het Amerikaanse New England Revolution. “Mijn neef heeft veel meegemaakt in het voetbal, bij mooie clubs gespeeld en ik kijk heel erg naar hem op. We praten veel met elkaar over voetbal, hij geeft me heel veel goede tips mee: wat ik goed doe en beter kan doen. Het is hartstikke fijn dat ik zo’n neef heb met wie ik over dingen kan praten. Het is niet zo dat ik altijd aangesproken werd door mijn achternaam, maar natuurlijk hoor je: ‘Hé, dat is het neefje van Alexander’. Of ze vragen: ‘Ben je familie van?’ ‘Ja, natuurlijk’, zeg ik dan, ‘ik ben zijn neefje’. Of mensen daardoor andere verwachtingen krijgen, moeten ze maar zelf bepalen. Ik vind dat ik het zelf moet doen en daar heb ik mijn neef niet bij nodig. Uiteindelijk heb ik alles zelf gedaan. Wat hij heeft meegemaakt, ervaren weinig spelers. Ik probeer dat ook voor elkaar te krijgen en we plagen elkaar er wel een beetje mee.”

Voor Büttner moet TOP Oss de springplank vormen richting een indrukwekkende carrière zoals zijn neef. “Kijk, ik had niet heel veel andere opties. Je moet ergens beginnen om je te laten zien en daar is TOP Oss een goede gelegenheid voor. Ik probeer TOP Oss als springplank te gebruiken, om omhoog te komen”, bekent Büttner. Ondanks dat hij tot de jongste spelers van de selectie behoort, veroverde hij razendsnel een plaats in het elftal. Na de eerste drie competitiewedstrijden als bankzitter posteerde Wels hem in de basiself en die plek behield Büttner, al moest hij vier duels missen door een knieblessure. “Ik heb het heel erg naar mijn zin, ik ben goed opgevangen en heb snel mijn plek gevonden. Bij Go Ahead speelde ik mijn wedstrijden voornamelijk bij de beloften, dus dan is het wel even wat anders als je wekelijks in de Keuken Kampioen Divisie speelt. Het tempo ligt veel hoger, maar daar ben ik redelijk snel gewend aan geraakt.”

“Ik leer veel van het spelen van wedstrijden, daar ben ik ook voor gekomen. Ik heb me hier bij TOP Oss goed en snel ontwikkeld, ik vind dat ik sinds mijn komst veel beter ben gaan spelen. Die jongens leren me heel veel, ze zeggen wat ik beter kan doen. Vooral Sjoerd Overgoor, met hem heb ik samen nog bij Go Ahead gespeeld. Maar ook Lion Kaak, Lars Hutten, Niels Fleuren en Cas Peters helpen me enorm. Die jongens blijven allemaal rustig, ondanks dat het wat minder gaat. In zo’n situatie is het wel fijn dat we ervaren jongens hebben, we praten erover en moeten ook verder”, concludeert de aanvallende middenvelder, die dit seizoen voornamelijk in de voorste linie speelt. Met de huidige achttiende plaats kende TOP Oss een ietwat teleurstellende eerste seizoenshelft, maar Büttner raakte de afgelopen weken relatief op stoom met twee doelpunten en een assist. Deze week kwam daarvoor de beloning in de vorm van een tot medio 2021 lopend contract. TOP Oss meldde tegelijkertijd dat er belangstelling bestond van 'verschillende clubs', maar Büttner wilde zich liever bij de Brabantse club blijven ontwikkelen. Op de vraag of welk aantal doelpunten hij dit seizoen gaat eindigen, volgt een bescheiden antwoord: “Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik ga gewoon dag in, dag uit hard trainen en zo goed mogelijk mijn wedstrijden voetballen, dan zien we vanzelf wel waar mijn weg naartoe leidt.”

Naam: Giovanni Büttner

Geboortedatum: 22 september 1998

Club: TOP Oss

Positie: aanvallende middenvelder

Sterke punten: snelheid, dribbel, techniek