‘Toptransfer Bayern kan in stroomversnelling komen door uitdrukkelijke wens’

Leroy Sané wil in januari al naar Bayern München verkassen, zo verzekert BILD woensdag. De aanvaller van Manchester City, die momenteel geblesseerd is, heeft zijn zinnen gezet op een winterse transfer en heeft meerdere contractaanbiedingen van de Engelse kampioen geweigerd. Momenteel ligt Sané nog tot medio 2021 vast bij the Citizens.

Sané aast al geruime tijd op een transfer naar Bayern, mede vanwege zijn soms moeilijke verstandhouding met manager Josep Guardiola in Manchester. De huidige nummer drie van de Premier League ziet inmiddels in dat de Duitser op weg naar de uitgang is, maar wil voorkomen dat de buitenspeler medio 2021 gratis de deur uitloopt.

Door een gescheurde kruisband is Sané dit seizoen nauwelijks in actie gekomen voor City. De verwachting is dat de 23-jarige aanvaller in februari zijn rentree maakt op de voetbalvelden. Tot nu toe was Bayern van plan om in de zomer van 2020 toe te slaan en Sané te strikken. Het is vooralsnog onduidelijk of der Rekordmeister bereid is om in januari al zaken te doen met City.

Dat Sané graag naar Bayern wil verhuizen, is volgens BILD ook af te lezen aan de keuze van de aanvaller inzake de behandeling van zijn blessure. De 21-voudig Duits international koos ervoor om zich te laten opereren door Christian Fink, een door Bayern gewaardeerde dokter, en niet door Ramón Cugat, een dokter in Barcelona die werd aangeraden door Guardiola.