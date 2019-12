Fricties Van Bommel bij PSV onthuld: ‘Hij wilde hem dol- en dolgraag hebben’

Het Eindhovens Dagblad licht woensdag enkele twistpunten uit tussen Mark van Bommel en PSV. De trainer werd maandag, daags na de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord, ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Achter de schermen zou de oefenmeester meerdere keren van mening hebben verschild met onder anderen technisch manager John de Jong.

Zo wilde Van Bommel erg graag Steven Berghuis bij PSV hebben. De directie van PSV vond een kleine vijftien miljoen euro 'begrijpelijkerwijs erg veel geld' voor de aanvaller van Feyenoord, aldus de krant. 'Na een contract van vier jaar zou zijn restwaarde beperkt kunnen zijn en daarmee waren de afschrijvingskosten per seizoen onverantwoord hoog. Van Bommel wilde Berghuis dol- en dolgraag aan de selectie van PSV toevoegen, omdat hij hem beschouwde als dé speler die PSV nog miste.'

John de Jong en Viergever over ontslag Van Bommel: 'Resultaten bleven uit'

De situatie rond Berghuis is volgens het dagblad een van de twistpunten in de afgelopen maanden bij PSV. Ook over de komst van Toni Lato is inmiddels ook meer duidelijk. 'Van Bommel wilde hem op basis van beelden van Valencia direct al niet hebben, zo beweert een ingewijde uit zijn omgeving. Hij zou zijn eventuele komst meteen afgekeurd hebben en mordicus tegen de entree van Lato zijn geweest.'

'Een andere PSV'er heeft onlangs aangegeven dat Van Bommel in de zomer juist drie keer met Lato heeft gebeld om hem over te halen om naar PSV te komen, omdat Lato zou hebben getwijfeld over een komst naar Eindhoven. Wie de waarheid spreekt?', zo vraagt de krant zich af. 'Ergens is kennelijk sprake van list of bedrog en in zo'n klimaat is natuurlijk niet makkelijk meer te werken. PSV had geen goede linksback en Toni Lato zelf werd uiteindelijk ook de dupe, want hij begrijpt er volgens betrokkenen helemaal niets van waarom hij maandenlang is genegeerd.'