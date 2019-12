Twee rampscenario's voor El Clásico; honderden agenten in burger

Woensdagavond staat de kraker tussen Barcelona en Real Madrid op het programma. Naast een sportieve clash tussen twee grootmachten is er ook sprake van een politieke confrontatie. Barcelona is namelijk de club van Catalonië, terwijl Real symbool staat voor de Spaanse overheid. El Clásico wordt dit keer overschaduwd door aangekondigde protesten van Tsunami Democràtic.

De separatistische beweging is van zins rond de topper te gaan demonstreren voor onafhankelijkheid van Catalonië. Het duel tussen Barcelona en Real stond aanvankelijk eind oktober in de planning, maar vanwege de protesten na de veroordeling van Catalaanse separatistenleiders werd het duel verplaatst. Volgens de genoemde groepering zouden nu ruim twintigduizend mensen zich hebben aangemeld om voorafgaand aan het duel in de omgeving van Camp Nou te demonstreren.

Mijatovic: 'De kranten stond altijd al een week vol van El Clasico'

"Er zouden twee dingen kunnen gebeuren", zegt correspondent Edwin Winkels in gesprek met de NOS. "De demonstranten kunnen proberen om de bus van Real Madrid niet bij het stadion aan te laten komen of er zouden tijdens de wedstrijd mensen het veld op kunnen komen. Dat is in bij Barcelona vrij makkelijk, want er is geen gracht tussen de tribunes en het veld."

De journalist schrijft in het Algemeen Dagblad dat er ook veel agenten in burger zullen zijn. Doorgaans zijn er voor een kraker tussen Barcelona en Real weinig kaartjes in de vrije verkoop, weet Winkels. "Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, zouden volgens sommige media enkele honderden agenten in burger tussen het publiek zitten om een protest in de kiem te kunnen smoren."