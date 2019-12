Mossou vernietigend: ‘Bewust of onbewust heeft hij daar schijt aan gekregen’

Sjoerd Mossou vindt de kritiek op het optreden van Bas Nijhuis tijdens en na het duel tussen Feyenoord en PSV (3-1) terecht. De scheidsrechter moest kritische noten verwerken inzake zijn besluit om Feyenoord in de tweede helft een strafschop toe te kennen na hands van Nick Viergever. Mossou spreekt van een onterechte strafschop en hekelt het gedrag van Nijhuis na afloop.

"Bas Nijhuis had zojuist een volstrekt belachelijke strafschop aan Feyenoord gegeven, toen hij voor de camera's van FOX Sports mocht uitleggen hoe dat allemaal precies was gegaan", schrijft Mossou in zijn column van het Algemeen Dagblad. Nijhuis kreeg kritiek op zijn woorden tijdens dit interview. De arbiter liet weten dat hij zeker niet de hoofdschuldige was voor de nederlaag van PSV in De Kuip.

"Het is altijd mooi als je na een nederlaag wijst naar de scheidsrechter voor een cruciaal moment", aldus Nijhuis afgelopen zondag na afloop. "Waar hebben we het over? Het is 3-0. Het is een belangrijk moment, maar ik heb ook tegen Viergever gezegd: scoor er eerst eens twee, en dan praten we verder. Dat is niet gebeurd. Als ze er bij mij over komen praten, praat ik op een normale manier terug."

"Bas glom, want niemand kan glimmen zoals hij", concludeert Mossou over het interview. "Er is vermoedelijk geen man ter wereld die zo fenomenaal kan glimmen als Bas Nijhuis, zelfs Gerard Joling niet in zijn nieuwste gouden glitterbroek." Mossou ziet dat Nijhuis de cabaretier wil uithangen en staat 'te ginnegappen'. "Het is niet anders; scheidsrechter is nu eenmaal een ander vak dan dat van stand-up comedian. Bas Nijhuis is dat ergens onderweg vergeten. Hij ziet of snapt de verschillen niet meer."

"Als Bas Nijhuis het halve land doorkruist, en in Scheemda voor de duizendste keer vertelt over zijn popiejopie-onderonsjes met Cristiano Ronaldo, en iedereen vindt dat prachtig, dan raak je op zondag soms een beetje in de war", stelt Mossou, die het niet kan begrijpen dat Nijhuis zich niet beter kan inleven in de emoties van Viergever en consorten.

"Bewust of onbewust heeft Bas Nijhuis daar schijt aan gekregen. Hij vindt zichzelf belangrijker, grappiger, groter. Begrijp me goed, er is heus niks mis met een beetje polderglamour. Bas Nijhuis moet vooral lekker blijven doen waar hij zin in heeft, desnoods in drie talkshows tegelijk, en daarna zingend bij de Toppers in zijn blote kont. Leve de onaangepasten, leve de rare snoeshanen. Maar als een scheidsrechter stiekem niet meer kan leven met een bijrol, gaat er toch ergens iets mis."