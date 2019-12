‘Arsenal heeft beet en deelt contract van circa 21 miljoen euro uit’

Mikel Arteta lijkt de nieuwe manager van Arsenal te worden. Diverse Engelse media melden dat de Londenaren een akkoord hebben bereikt met de huidige assistent-trainer van Manchester City over een contract. Arteta wordt de opvolger van Unai Emery, die door de tegenvallende resultaten de laan werd uitgestuurd.

Naar verluidt is Arteta de grote favoriet om aan de slag te gaan bij Arsenal. Mogelijk zit de Spanjaard zaterdag al op de bank als the Gunners het opnemen tegen Everton, voormalig werkgever van Arteta. De oud-middenvelder is volgens de laatste berichten akkoord gegaan met een contract voor drieënhalf jaar, met een salaris van circa zes miljoen euro per seizoen.

Ljungberg: 'Arsenal moet snel een beslissing gaan maken'

Na gesprekken met verschillende kopstukken van Arsenal achter de schermen zou Arteta op het punt staan om benoemd te worden als de nieuwe manager. Woensdagavond speelt Manchester City nog tegen Oxford United in de League Cup en na deze bekerwedstrijd zou de overstap van Arteta naar Arsenal bekend worden gemaakt.

Josep Guardiola liet eerder al weten rekening te houden met een vertrek van zijn assistent. "Wij waren zo slim om hem op te pikken en nu willen anderen hem hebben. Hij is een geweldig persoon en een goede manager, daardoor heeft hij het bij ons zo goed gedaan. Hij is in gesprek met Arsenal, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Als we nieuws hebben, dan horen jullie dat vanzelf."