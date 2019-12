Ronald Koeman heeft spijt van heftige ontlading: ‘Zo ben ik eigenlijk niet’

TOP Oss had het dinsdagavond zwaar tegen VV Katwijk in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Pas tijdens de strafschoppenserie wist de club uit de Keuken Kampioen Divisie af te rekenen met de amateurs, aangezien Robert Susan de beslissende strafschop miste. Na afloop ging het echter ook om de reactie van doelman Ronald Koeman richting Susan.

Nadat Susan zijn penalty had overgeschoten, juichte de zoon van de bondscoach van het Nederlands elftal door zijn gram te halen bij de aanvoerder van Katwijk. "Dat was een beetje emotie waar ik in zat", vertelt Koeman in gesprek met FOX Sports. "Zo ben ik eigenlijk niet, maar ik werd een beetje opgefokt door het publiek achter me."

"Daar moet ik eigenlijk ook niet in meegaan. Ik zal mijn excuses daarvoor aanbieden", aldus Koeman, die dinsdagavond vaak in actie moest komen om Katwijk van het scoren te beletten. "Ik heb een prima wedstrijd gespeeld, daar ben ik blij mee. Voor mij is het een mooie avond, maar dat geldt niet zo goed voor de andere jongens."

Susan baalt na afloop stevig van zijn misser. "De druiven zijn momenteel wel heel zuur. Als je zo'n wedstrijd op de mat legt, tegen een ploeg uit het betaald voetbal, dan doe je jezelf tekort. We begonnen fantastisch en gaven het even weg. De tweede helft precies hetzelfde spelbeeld. Er was maar één ploeg die het verdiend had om te winnen en dat waren wij", aldus de gymleraar tegenover FOX Sports.