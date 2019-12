Borussia Dortmund en RB Leipzig geven heerlijke voetbalshow weg

De ontmoeting tussen Borussia Dortmund en RB Leipzig heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Signal Iduna Park eindigde in 3-3 en dat betekent een einde aan de reeks van zes opeenvolgende Bundesliga-zeges van het team van Julian Nagelsmann. Koploper RB Leipzig handhaaft zodoende de voorsprong van vier punten op die Borussen en wacht af wat Borussia Mönchengladbach woensdag doet in eigen huis tegen SC Paderborn. De nummer twee heeft drie punten minder én een minder doelsaldo.

Het team van Lucien Favre ging met een dubbele voorsprong de rust in. In een intensieve eerste helft met een hoog tempo vond de actie vooral tussen de twee strafschopgebieden plaats en had Mats Hummels na een kwartier met een kopbal na een corner de eerste kans. Acht minuten later zette Julian Weigl de verdiende 1-0 op het scorebord. Na iets meer dan een half uur spelen liet Yussuf Poulsen een dot van een kans liggen, hij schoot over, en dat bleek een dure misser. Twee minuten later zorgde Julian Brandt met een schitterende actie voor de 2-0.

In de extra tijd kwam zowel Timo Werner als Poulsen niet voorbij Roman Bürki. Na de pauze gooide Borussia Dortmund de voorsprong weg. Werner profiteerde vlak na rust tot twee keer toe van defensief geschutter bij de bezoekers: Bürki miste de bal volledig toen hij ver uit zijn doel kwam en daarna was het nota bene Brandt die Werner in stelling bracht met een foute terugspeelpass. Zo stond het na 53 minuten opeens 2-2.

Jadon Sancho zette Dortmund twee minuten later echter weer op voorsprong. Marco Reus legde de bal terug op de Engelsman, die zag hoe Peter Gulacsi zijn schot vanaf een meter of negen niet kon keren: 3-2. Leipzig slaagde er voor de zevende competitiewedstrijd op rij in om drie keer te scoren en deed dat in de 78e minuut: de voor Poulsen in het veld gekomen Patrik Schick deed wat Nordi Mukiele oog in oog met Bürki niet kon doen. In het restant van het duel slaagde RB Leipzig erin om Dortmund van zich af te houden.