Veelbesproken aanwinst Heerenveen debuteert; Vitesse maakt er vier

Vitesse en sc Heerenveen hebben dinsdagavond op eenvoudige wijze de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Arnhemmers waren in eigen huis veel te sterk voor ODIN ’59 (4-0), terwijl Heerenveen Roda JC Kerkrade met 2-0 wist te verslaan. Tegelijkertijd verloor Excelsior met tien man met 0-2 van FC Eindhoven en won IJsselmeervogels met 1-0 van SteDoCo.

Vitesse - ODIN '59 4-0

Het team van Joseph Oosting rekende in slechts zeventien minuten af met het bezoek, dat in de elfde minuut goed wegkwam toen Oussama Darfalou op de paal mikte. Vitesse ging in de 24e minuut aan de leiding, na een stift van Thomas Buitink, en liep vervolgens ruim uit. Darfalou kopte de tweede treffer binnen en na een knappe actie van Julian Lelieveld maakte Patrick Vroegh zijn eerste officiële treffer voor de Arnhemmers. Vier minuten voor rust mocht ook Tomas Hajek na een rake kopbal voor het eerst juichen voor Vitesse. In de tweede helft kwam het scorebord niet meer in beweging.

sc Heerenveen - Roda JC Kerkrade 2-0

De formatie van Johnny Jansen bleek dinsdagavond een maatje te groot voor Roda. Vlak voor de rust maakte Mitchell van Bergen op aangeven van Chidera Ejuke de 1-0 en snel na de onderbreking was het Joey Veerman die het net trof: 2-0. De Limburgers konden daarna geen vuist maken, terwijl de Eredivisionist het duel simpel wist uit te spelen. Vlak voor tijd mocht de veelbesproken Doan van Hau, zomeraanwinst uit Vietnam, nog invallen en maakte hij zijn officiële debuut voor Heerenveen.

Excelsior - FC Eindhoven 0-2

In de eerste helft ging het nog gelijk op, maar na de thee sloeg FC Eindhoven toe. Nadat Sander Fischer met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd, maakte Jort van de Sande er rap 0-1 van. De spits promoveerde een voorzet van Karim Essikal tot doelpunt en maakte zodoende zijn eerste officiële treffer voor FC Eindhoven. Vlak voor tijd maakte Samy Bourard aan alle twijfels een einde door eveneens te scoren: 0-2.

IJsselmeervogels - SteDoCo 1-0

De confrontatie tussen de twee amateurclubs bleek een spannend duel op te leveren. De manschappen van Frans Adelaar, die zelf overigens niet aanwezig was ‘wegens omstandigheden’, keken na een helft spelen tegen een 1-0 achterstand aan door een goal van Eef van Riel. Na de onderbreking konden de bezoekers geen goal klaarspelen, waardoor IJsselmeervogels zich mag melden in de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker.