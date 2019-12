FC Twente grijpt niet in na eliminatie en onrust: ‘Daar is het vooral crisis'

De eliminatie in de TOTO KNVB Beker is hard aangekomen bij FC Twente. Het team van Gonzalo García García verloor dinsdagavond met 2-5 van Go Ahead Eagles en dat is de volgende domper voor de Tukkers, na slechts vier punten uit de laatste zes competitieduels. Een trainerswissel is desondanks niet aan de orde, zo benadrukte technisch directeur Ted van Leeuwen na afloop in gesprek met FOX Sports.

Na de wedstrijd werd het onrustig voor de deur van De Grolsch Veste. De ME bewaakte de hoofdingang en boze supporters van FC Twente riepen leuzen als ’schaam je kapot’. Van Leeuwen kreeg de vraag of de uitschakeling consequenties heeft voor de trainer. “Je kijkt eigenlijk naar het spel en de positie waar je staat. En dat is uiteindelijk weer de consequentie van hoe je speelt. Ik kijk vooral naar het proces. Ik hoor overal het woord crisis, maar crisis is er vooral in het Midden-Oosten”, benadrukte Van Leeuwen.

“En als er al een crisis is, dan is die er om overwonnen te worden. Daar werken we allemaal keihard aan. Ook de trainer en ook de spelers. Er zijn geen jongens die uit de pas lopen. Het tij moet gekeerd worden, maar als je daar een recept voor had dan zou je dat al gebruikt hebben.” Het ontslaan van García García is dan ook niet het recept. “Nee, dat is maar zelden een recept. Dat kan je alleen maar gebruiken als het niet meer klikt tussen de trainer en de spelersgroep.”

“Natuurlijk gebeurt dat wel eens, maar alle onderzoeken hebben uitgewezen dat dat altijd maar kort een effect heeft.” In de winter zal er geëvalueerd worden, maar is en was sowieso al onderdeel van de dagelijkse gang van zaken bij de club. “We zitten elke ochtend bij elkaar om te evalueren en in de winterstop gaan we ook weer evalueren. Dan ga je tegen het licht houden welke mogelijkheden er zijn. Welke spelers zijn er op de markt, wat kunnen we betalen en wie willen er komen. Want hoe lager je staat hoe minder er willen komen. Maar dat is een normaal proces dat niet erger is omdat we nu verloren hebben.”