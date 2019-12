‘Horror-Halbzeit’ voor Klaassen en Werder: elf tegengoals in twee wedstrijden

Werder Bremen heeft dinsdagavond een ontluisterende nederlaag in de Bundesliga geleden. Nota bene drie dagen na de 6-1 afstraffing bij Bayern München had het team van Florian Kohfeldt de ideale kans om zich te revancheren, maar het thuisduel met FSV Mainz 05 liep uit op een regelrecht fiasco: 0-5. Na 38 minuten stond al een tussenstand van 0-4 op het scorebord en de media in Duitsland spreken dan ook van een Horror-Halbzeit.

In de eerste helft ging werkelijk alles mis bij Werder, dat met Davy Klaassen in de basis aantrad, en na het rustsignaal was dan ook een hels fluitconcert te horen. Het team van Kohfeldt maakte in eigen huis een nog zwakkere indruk in defensief opzicht dan in München en viel in de eerste 45 minuten amper op een degelijke aanval te betrappen. Na tien minuten opende Robin Quaison de score voor de bezoekers, na een goede aanval via Ádam Szalai en Levin Öztunali.

Nog geen vijf minuten later vond voor Werder het dieptepunt van de eerste helft plaats: na een voorzet van Öztunali werkte Miloš Veljkovic de bal richting zijn eigen doel. Het leer ging eerst tegen de paal en vervolgens via de rug van keeper Jiri Pavlenka in het doel. Vier minuten later maakte Quaison op aangeven van Jean-Paul Boëtius zijn tweede van de avond en zeven minuten voor rust liep hij goed vrij toen Szalai een corner richting de tweede paal verlengde. Alle spelers van Werder keken machteloos toe: 0-3 en 0-4.

In de tweede helft nam Mainz, dat zonder de geschorste Jeremiah St. Juste speelde, zichtbaar genoegen met de riante voorsprong en Werder, dat vlak voor rust via Leonard Bittencourt nog op de paal schoot, kon hooguit speldenprikjes uitdelen en maakte geen enkel moment de indruk in een comeback te geloven. Zes minuten voor het einde viel ook nog eens de 0-5: Jean-Philippe Mateta werd weggestuurd door Boëtius, werd niet aangepakt door Niklas Moisander en verschalkte Pavlenka.

Door de nederlaag blijft Werder op de vijftiende plaats staan, met slechts veertien punten. De voorsprong op hekkensluiter SC Paderborn bedraagt maar vijf punten en Mainz staat na de zege op achttien punten: goed voor een dertiende positie. Werder won slechts één van de laatste twaalf Bundesliga-duels.