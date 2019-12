FC Twente kent pijnlijke uitschakeling met vernederende 2-5 nederlaag

FC Twente is dinsdagavond uitgeschakeld in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. In eigen huis moesten de Tukkers het hoofd buigen voor Go Ahead Eagles, dat vijf keer wist te scoren in De Grolsch Veste: 2-5. De thuisploeg leek na een dramatische start, met twee tegengoals binnen een kwartier, de schade later in de wedstrijd te herstellen, maar de club uit de Keuken Kampioen Divisie wist alsnog door te bekeren dankzij treffers van Martijn Berden, Richard van der Venne en Antoine Rabillard.

FC Twente speelde sinds de afschaffing van de groepsfase in 2002 27 bekerduels tegen een ploeg uit een lagere divisie en bekerde 26 keer door, waardoor de Tukkers op basis van de statistieken weinig te vrezen hadden. De ploeg van trainer Gonzalo García beleefde echter een dramatische start en keek na een kwartier spelen tegen een 0-2 achterstand aan. De eerste boosdoener was Rabillard, die na zeven minuten spelen van dichtbij de bal achter doelman Joël Drommel werkte: 0-1.

FC Twente was nog niet bekomen van de schrik of het stond al 0-2. Na een overtreding in het strafschopgebied van Peet Bijen mocht Jeroen Veldmate vanaf elf meter aanleggen en de verdediger maakte geen fout: 0-2. De thuisploeg kwam vervolgens beter in de wedstrijd, wat na een halfuur spelen resulteerde in de aansluitingstreffer. Na een geconstateerde handsbal van Veldmate mocht Aitor Cantalapiedra het proberen vanaf de penaltystip en de aanvaller hield zijn zenuwen in bedwang: 1-2.

Meteen na de thee vervolmaakte Bijen de comeback van FC Twente. De verdediger anticipeerde goed op een vrije trap van Aitor en kopte de gelijkmaker binnen: 2-2. FC Twente oogde echter allesbehalve stabiel en daarvan profiteerde Go Ahead later in het duel optimaal van. Invaller Berden werd halverwege de tweede helft weggestuurd door Elmo Lieftink en schoof de bal onder Drommel in het doel: 2-3. Het einde was nog niet in zicht voor FC Twente, want een kwartier voor tijd bracht Van der Venne op aangeven van Jaroslav Navratil de genadeklap toe: 2-4. Rabillard verzorgde het slotakkoord door de laatste treffer voor zijn rekening te nemen: 2-5.