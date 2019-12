NOS gaat in gesprek over broers Stekelenburg bij Nederlands elftal

De aanstelling van Maarten Stekelenburg als nieuwe assistent van bondscoach Ronald Koeman heeft voor een opvallende situatie gezorgd. Broer Jeroen Stekelenburg doet immers voor Studio Sport steevast de tv-interviews bij het Nederlands elftal en dus ontstaat mogelijkerwijs de situatie waarin hij de leidinggevende van zijn broer gaat interviewen.

De NOS beraadt zich op de opvallende rol van de broers. “Wij hoorden dat nieuws ook vandaag pas, dus het is nog vers’’, reageert een woordvoerder van de omroep, in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het is nu nog niet duidelijk of de genoemde situatie daadwerkelijk zal voorkomen. “We gaan er nu niets over zeggen, we gaan er wel over in gesprek.”

“Gelukkig is de volgende interland pas in maart, dus we hebben daarvoor nog drie maanden de tijd.’’ De 47-jarige Stekelenburg, naamgenoot van de doelman van Everton, is de opvolger van Kees van Wonderen, die eerder deze maand opstapte. Stekelenburg was sinds 2016 in dienst van de KNVB als trainer van Oranje Onder-19 en tussen 2013 en 2015 coachte hij Oranje Onder-17.

Stekelenburg zal op 26 maart bij de oefeninterland tegen de Verenigde Staten voor het eerst op de bank zitten bij Oranje. Drie dagen later speelt Oranje vriendschappelijk tegen Spanje. Het EK begint voor Nederland op zondag 14 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne, eveneens in de Johan Cruijff ArenA.