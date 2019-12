Hoever en Van den Berg krijgen fantastische kans bij Liverpool

Liverpool begint dinsdagavond in de kwartfinale van de EFL Cup tegen Aston Villa met Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg in de basis. De twee Nederlandse verdedigers krijgen de kans om zich te bewijzen, daar alle topspelers van the Reds zijn afgereisd naar Qatar om deel te nemen aan het WK voor clubteams.

Liverpool treedt met veel talenten aan vanwege de deelname aan het WK in het Midden-Oosten. De Champions League-winnaar is met de sterkste selectie afgereisd naar Qatar, waar woensdagavond de halve finale tegen het Mexicaanse Monterrey op het programma staat. Liverpool treedt dinsdagavond met het jongste elftal ooit aan, met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar, zes maanden drie dagen.

Door het drukke schema van Liverpool krijgen Hoever en Van den Berg dus de kans zich opnieuw te tonen op het hoogste niveau. Beide jongelingen hebben al hun debuut gemaakt voor de hoofdmacht van de Engelse grootmacht; beide keren betrof het eveneens een bekerduel. De wedstrijd tussen Aston Villa en Liverpool op Villa Park begint om 20.45 uur.

Opstelling Aston Villa: Nyland; Elmohamady, Chester, Konsa, Taylor; Lansbury, Douglas Luiz, Hourihane; Jota, Kodja, Trezeguet.

Opstelling Liverpool: Kelleher; Hoever, Van den Berg, Boyes, Gallacher; Chirivella, Kane, Christie-Davies; Elliott, Hill en Longstaff.