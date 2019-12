Forse kritiek op Ajax en Ten Hag: ‘Hij is heel erg met zijn eigen cv bezig’

Mike Verweij is kritisch over de wijze waarop Ajax en Erik ten Hag omspringen met talenten. Afgelopen vrijdag maakten Naci Ünüvar en Sontje Hansen hun debuut in het betaalde voetbal door mee te spelen in de 0-2 zege van Jong Ajax tegen sc Cambuur. Verweij geeft echter aan dat talenten bij de hoofdmacht van Ajax op weinig speeltijd hoeven te rekenen.

De verslaggever van De Telegraaf geeft dinsdag in de podcast van het dagblad aan dat de doorstroom van jeugdspelers bij de Amsterdammers zeker niet optimaal te noemen is. De Ajax-watcher stelt dat er momenteel een gebrek aan perspectief is voor talenten. "Ik vind dat de jeugd bij Ajax veel meer kansen moet krijgen", zegt Verweij.

Huntelaar: 'Proberen terug te komen in de flow waarin we zaten'

De journalist geeft aan dat er bijna dagelijks over iedere jeugdspeler wordt vergaderd bij Ajax. "Op een gegeven moment komen ze in Jong Ajax en dan lijkt er helemaal geen plan meer te zijn. Wat gebeurt er met Jurgen Ekkelenkamp, Carel Eiting, Ryan Gravenberch? Het lijkt er op dit moment op dat je beter niet in Jong Ajax kan komen, want dan kom je nooit in het eerste."

"Het Ajax-publiek wil af en toe een Ünüvar, Hansen, Brian Brobbey of Kenneth Taylor zien. Dat is iets wat Ten Hag zich mag aanrekenen. Hij is heel erg met zijn eigen cv bezig, alleen je ziet hem nooit bij Jong Ajax of Onder-19. Hij is volledig gefocust op het eerste elftal. Als dat inhoudt dat er geen enkele jeugdspeler meer doorkomt, dan móét de directie op een gegeven moment zeggen: dit willen we anders."