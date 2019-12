Daklozen gaan AZ nog meer zien aanvallen dan tegen Ajax

Arne Slot gaat niet al te veel veranderen in de bekerwedstrijd tegen Groene Ster woensdagavond. Hoewel de gedeeld koploper van de Eredivisie een druk schema heeft gehad, wil de oefenmeester niet afwijken van zijn vaste basiself. “Het hart van het team blijft staan, want ik geloof er niet in om alles om te gooien.”

“Verder geven we een aantal jongens speeltijd omdat ze dat verdienen. Dat zijn spelers die al een half jaar dicht tegen de basis aan zitten”, verklaart Slot op de clubsite van de Noord-Hollanders. Hij neemt het toernooi om de TOTO KNVB Beker uiterst serieus. “De afgelopen jaren zijn we ver gekomen. Een van de redenen is dat we dit toernooi heel serieus nemen. De spelers beseffen ook wel dat als ze straks topduels willen spelen in dit toernooi, ze ook deze ronde tegen Groene Ster goed moeten presteren.”

“We zullen woensdag nog meer aan aanvallen toekomen dan tegen Ajax”, stelt Slot twee dagen na de 1-0 competitiezege op de streekgenoot. “Welke voetballer vindt dat nou niet leuk? We moeten doen waar we goed in zijn: goed combineren en mooie aanvallen op de mat leggen.” Groene Ster was in de eerste ronde een maatje te groot voor VVV-Venlo, dat na strafschoppen werd geëlimineerd. “Tegen VVV werden ze gedwongen om op de counter te spelen. Daarbij werden ze af en toe best gevaarlijk via hun spits.”

“Tegen ons zullen ze ook gedwongen worden om op counters te loeren. Daar zijn we op voorbereid.” AZ nodigt daklozen uit om de bekerwedstrijd tegen Groene Ster bij te wonen, zo meldt De Telegraaf. De club, die zelf dakloos was nadat de overkapping het in augustus wegens een ondeugdelijke constructie begaf, belooft deze gasten warme chocolademelk, een dikke sjaal en muts, en een ‘mooi avondje voetbal’.