Bruno Varela verraste buren: ‘Waarom komt een speler van Ajax hier wonen?’

Bruno Varela pakt sinds zijn komst van Benfica drie prijzen met Ajax, maar hij wacht na bijna een jaar nog altijd op zijn eerste officiële speelminuten. Ondanks zijn rol als tweede keeper en de aanwezigheid Andre Onana voelt de Portugees zich ook volop onderdeel van de ploeg en heeft hij het ontzettend naar zijn zin in Nederland. Hij woont bijvoorbeeld niet in Amsterdam, maar in een woonwijk in Amstelveen.

“Waarom komt er een speler van Ajax naast ons wonen? Mijn buren snapten er eerst helemaal niets van”, vertelt Varela in gesprek met Ajax Life. De doelman koos ervoor om in een rijtjeshuis te gaaon wonen met een tuin voor de honden en genoeg ruimte voor de familie. “Mijn zoontje speelt met alle kinderen uit de wijk en ik praat lekker met de buren.”

“Het is normaal geworden dat ik bij Ajax speel.” Nul speelminuten ten spijt, Varela wordt in Amsterdam meteen herkend. “Ondanks dat ik niet keep, weten de mensen wie ik ben. Ze roepen mij en wensen me succes. En ze wensen mij speeltijd toe. Het doet mij goed om die liefde te voelen, echt tof.” Hij voelt zich onderdeel van het succes van Ajax. “Het succes was het succes van iedereen omdat we alle spelers nodig hebben. Of je nu speelt of niet, wij waren er iedere dag bij om te trainen en het team beter te maken.”

“De trainer kiest voor Onana, maar ik ben er ook om te zorgen voor concurrentie. Er was niemand die een training rustig aan kon doen.” Varela vindt Onana ‘echt heel, heel erg goed’. “Dan kan het gebeuren dat je op de bank zit. Dat heeft niets met gebrek aan ambitie te maken, ik wil heel graag keepen, maar Andre is gewoon een topper. Nee, je hoort mij echt niet klagen. Ik doe iedere dag wat ik graag doe en waar ik veel van hou. Ik probeer altijd blij te zijn, dat is belangrijk. Ik omarm het leven. Ja, dat is wat iedereen echt moet weten over Bruno. Happiness! Altijd blij zijn!”