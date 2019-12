KNVB vindt opvolger voor vertrokken Van Wonderen bij Oranje

De KNVB heeft met Maarten Stekelenburg een nieuwe assistent voor bondscoach Ronald Koeman aangesteld. Er was een plaats vrijgekomen in de staf van Oranje na het vertrek van Kees van Wonderen. De voetbalbond maakt tegelijkertijd bekend dat Ruud van Nistelrooij tijdens het EK van 2020 een rol in de coachingstaf zal krijgen.

De 47-jarige Stekelenburg had de afgelopen jaren Oranje Onder-17, Onder-18 en Onder-19 onder zijn hoede. Sinds augustus werkte hij als bondscoach bij de Onder-19, waarmee hij in 2017 de halve finale van het EK wist te halen. Stekelenburg was tijdens zijn trainerscarrière verder actief binnen de jeugdopleiding van Ajax en als eindverantwoordelijke bij Ajax Cape Town, AFC en Almere City. “Na alle mooie jaren bij de KNVB-jeugdelftallen is dit natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid op het hoogste niveau te werken. Ik kijk er naar uit om bij het Nederlands elftal aan de slag te gaan. Dat is een geweldige kans, zeker met het oog op het EK deze zomer”, zegt Stekelenburg op de website van de KNVB.

“Ik ken Maarten als een goede trainer en ben ervan overtuigd dat hij een uitstekende aanvulling is in onze technische staf. Natuurlijk heb ik hem aan het werk gezien bij Onder-17 en Onder-19. Zijn voetbalvisie sluit goed aan op die van het Nederlands elftal. Precies om die reden hebben we, samen met Nico-Jan Hoogma, ook intern gezocht voor de invulling van de vacature. Maarten past goed in ons team”, voegt Koeman toe. Hij moest op zoek naar een nieuwe assistent, nadat Van Wonderen onlangs aangaf per direct te vertrekken. Met Stekelenburg, Dwight Lodeweges, Patrick Lodewijks (keeperstrainer) en René Wormhoudt (fysieke trainer) is de staf van Oranje nu weer compleet.

Tijdens het EK zal tevens Van Nistelrooij worden toegevoegd als assistent aan de staf van Koeman. “Het is een prachtige kans voor mij om als assistent-trainer deel uit te mogen maken van de staf van Oranje voor dit eindtoernooi. Een uitdaging die ik met beide handen aanpak, en ik zal er alles aan doen om bij te dragen aan een succesvol EK”, laat Van Nistelrooij, trainer van PSV Onder-19, weten. Ook Koeman is blij met de komst van de oud-spits. “Ruud is een ambitieuze en gedreven jonge trainer. Zijn ervaringen als topvoetballer kunnen tijdens het EK waardevol zijn. Ik geloof erin jonge trainers, die dicht bij de spelers staan, een rol te geven.”