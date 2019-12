Ernest Faber is duidelijk over toekomst en ziet uitweg in crisis bij PSV

Ernest Faber werd maandag na het ontslag van Mark van Bommel aangesteld als interim-trainer van PSV. Op zijn eerste persconferentie benadrukt de 48-jarige oud-verdediger dat hij na dit seizoen weer aan de slag zal gaan als hoofd jeugdopleidingen, de functie waarin hij al werkzaam was bij de Eindhovenaren. Faber geeft tevens te kennen dat hij wat kleine dingen zal veranderen bij PSV, dat slechts twee van de laatste twaalf wedstrijden wist te winnen.

“Het is erg snel gegaan. Ik stond op het punt om met Jong PSV mee te reizen naar Engeland (daar spelen de beloften de laatste wedstrijd in de Premier League International Cup, red.) toen ik werd gebeld door de directie. Uiteindelijk sta ik nog geen dag later voor de groep. Na goed overleg met mijn managementteam en coördinatoren bij de PSV Academy heb ik ja gezegd”, zo tekent het clubkanaal van PSV op uit de mond van Faber.

Faber geeft te kennen dat hij anderhalf jaar geleden met de functie van hoofd jeugdopleidingen bij PSV bewust koos voor een andere carrière in het voetbal, daar hij voor die tijd werkte als hoofdtrainer van NEC en FC Groningen. Na dit seizoen zal hij dan ook terugkeren in de functie als hoofd van de Eindhovense academie. “Er zal op dit moment geen nieuw Hoofd Jeugdopleiding aangesteld worden. Voor de komende periode heb ik wat taken uit handen kunnen geven. De lijn die is ingezet, kan gewoon worden vervolgd.”

“Uiteindelijk zal er een definitieve opvolger komen. Voor die zoektocht heeft de directie nu ruim de tijd”, benadrukt Faber, wiens dienstverband als interim-trainer zal starten met een bekerwedstrijd tegen GVVV. Voor de winterstop wacht vervolgens nog een ontmoeting met PEC Zwolle. “Er zullen wat andere accenten liggen. De jongens doen al heel veel dingen goed, sommige dingen kunnen beter. Iedereen is bovengemiddeld talentvol, alleen kan niemand het alleen. Ik ga ze zo goed als mogelijk proberen te helpen. Dat zullen we allemaal moet gaan doen.”