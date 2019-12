Klopp geeft duidelijkheid over inzetbaarheid Wijnaldum en Van Dijk

Liverpool start het WK voor clubteams woensdagavond met een wedstrijd tegen het Mexicaanse Monterrey. Georginio Wijnaldum zal bij die halve eindstrijd niet van de partij zijn, zo maakt Jürgen Klopp op een persconferentie bekend. Ook het meespelen van Virgil van Dijk was onzeker, maar de Duitse manager van Liverpool laat weten dat de verdediger ‘gewoon’ van de partij is.

Wijnaldum liep afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Watford een hamstringblessure op en is wel meegereisd met Liverpool naar Qatar, maar zal tegen Monterrey niet in actie komen. “De blessure van Gini is niet zo serieus als we in eerste instantie dachten. Dus hij werkt hier aan zijn herstel en dan bekijken we wat hij verder nodig heeft. We moeten het dag voor dag bekijken, maar woensdagavond is hij in ieder geval niet van de partij”, zo tekent Goal op uit de mond van Klopp. De finale van het WK voor clubteams wordt komende zaterdag afgewerkt.

Er bestond ook onzekerheid over de inzetbaarheid van Van Dijk, die maandag de training liet schieten. “Virgil is fine. We hebben spelers op verschillende manieren laten herstellen, dus dat was de reden dat hij maandag niet getraind heeft. Maar dat komt goed, de rest van de selectie is in orde”, stelt de oefenmeester. Dejan Lovren en Rhian Brewster ontbreken echter wel, waardoor Ki-Jana Hoever, Sepp van den Berg en Harvey Elliott aan de selectie voor het WK voor clubs worden toegevoegd na het EFL Cup-duel van ‘Liverpool B’ tegen Aston Villa van dinsdagavond.

“We moeten laten zien dat we er klaar voor zijn, daar draait het allemaal om. Complimenten, bedankt, maar dat helpt ons niet. We zijn altijd optimistisch, klaar om hard te werken en zullen met een opstelling aantreden waarmee we het de tegenstander moeilijk kunnen maken”, blikt Klopp vooruit op de wedstrijd tegen Monterrey, waar Vincent Janssen met een blessure zal ontbreken. “De focus ligt op dit toernooi, daar zijn we hier voor. Als je vooraf had gezegd dat we midden in het seizoen een WK voor clubs zouden moeten spelen, had ik om eerlijk te zijn ‘nee’ gezegd. Maar we zijn hier nu en dit is onze volgende taak.”

Er waren vooraf wat zorgen over de staat van het veld in het Khalifa International Stadium in Doha, maar Klopp is positief over de omstandigheden in Qatar. “Ik heb maandag met de terreinknecht gesproken en hij vertelde dat alles in orde was. Mijn zorgen kwamen door de berichten vanuit Engeland. Toen we zondag arriveerden, regende het een beetje. Maar de terreinknecht vertelde dat het gebouwd is op zand en heeft het water weggehaald. Het veld is hopelijk in orde, we hoeven ons daar geen zorgen over te maken.”