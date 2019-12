Cambuur slaat dubbelslag tijdens tweede periode, ook Jong Ajax in de prijzen

Robert Mühren is uitgeroepen tot de beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De dertigjarige aanvaller is niet de enige speler van SC Cambuur die een Bronzen Kampioensschild in ontvangst mag nemen, want Sonny Stevens is gekozen tot beste doelman. Verder vielen ook Jurgen Ekkelenkamp (beste talent), Wim Jonk (beste trainer) en Reda Kharchouch (topscorer) in de prijzen.

De uitslagen in de verkiezing voor beste speler en beste trainer zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van de Keuken Kampioen Divisie-clubs en fans. Het was al duidelijk dat het Bronzen Kampioensschild voor beste speler naar Cambuur of FC Volendam zou gaan, daar verder Jamie Jacobs, Franco Antonucci en Kevin Visser waren genomineerd. Mühren ontving echter de meeste stemmen en is daardoor gekozen tot de beste speler van de tweede periode.

‘Als ik wat tegen Ajax kan doen, weet ik: hé, misschien hoor ik wel bij de top’

Lees hier het uitgebreide interview met Reda Kharchouch. Lees artikel

Stevens moest concurreren met Hidde Jurjus (De Graafschap), Dominik Kotarski (Jong Ajax) en Matthijs Branderhorst (NEC Nijmegen). De doelman van Cambuur was in de eerste periode ook al genomineerd en moest de ereprijs toen nog aan Nick Olij van NAC Breda laten, maar krijgt nu wel een Bronzen Kampioensschild overhandigd. De ereprijzen van de tweede periode zullen ook nog in Amsterdam, Volendam en Velsen-Zuid worden uitgereikt.

Het beste talent en de beste trainer worden gekozen door de aanvoerders en trainers. Ekkelenkamp ontvangt de prijs voor het beste talent, terwijl Jonk de beste trainer van de tweede periode is. Jonk legde met FC Volendam beslag op de tweede periodetitel. Kharchouch werd met tien doelpunten in tien wedstrijden ten slotte topscorer van de tweede periode namens Telstar en krijgt daarom ook een Bronzen Kampioensschild.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.