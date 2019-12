John de Jong: ‘Dan denk je dat hij het in Eredivisie wel weer goed kan doen’

PSV trok afgelopen zomer de portemonnee om de komst van onder meer Bruma, Timo Baumgartl en Ritsu Doan mogelijk te maken. Geen enkele van deze aanwinsten heeft zich vooralsnog echter weten te ontpoppen tot een vaste waarde en er is dan ook veel kritiek op het aankoopbeleid van technisch manager John de Jong. Hij laat in gesprek met NUsport weten dat enkele aankopen op dit moment inderdaad nog niet aan zijn verwachtingen voldoen.

Als voorbeeld wijst hij naar Bruma, die met een transfersom van vijftien miljoen euro de duurste aankoop van afgelopen zomer was. De international van Portugal produceerde vooralsnog echter slechts twee doelpunten in elf Eredivisie-wedstrijden: “Ik geef ruiterlijk toe dat je altijd enige twijfel hebt als je een aankoop doet. In Turkije scoorde Bruma elf keer voor Galatasaray.”

John de Jong en Viergever over ontslag Van Bommel: 'Resultaten bleven uit'

“Daarna is hij in de Bundesliga (bij RB Leipzig, red.), een veel sterkere competitie, niet tot zijn recht gekomen.” De Jong zag dit echter niet als een onoverkomelijk obstakel: “Dan denk je dat hij het in een iets mindere competitie wel weer goed kan doen. Maar die zekerheid heb je natuurlijk nooit.”

PSV bezet momenteel de vierde plek in de Eredivisie en maandag werd afscheid genomen van oefenmeester Mark van Bommel. De kans is aanwezig dat interim-trainer Ernest Faber vanaf januari nieuwe spelers tot zijn beschikking krijgt: “Het is in de winterse transfermarkt moeilijk om de juiste spelers te halen. Als we iemand halen, dan moet het wel een strategische versterking zijn. We houden onze ogen zeker open”, besluit De Jong.