Bendtner al na halfjaar weer op zoek naar nieuwe club en overweegt te stoppen

Aan de samenwerking tussen Nicklas Bendtner en FC Kopenhagen komt na dit kalenderjaar een einde. De Deense topclub communiceert via de officiële kanalen dat men besloten heeft om zijn aflopende contract niet te verlengen. De 31-jarige spits speelde pas een halfjaar in het shirt van FC Kopenhagen, dat hem afgelopen zomer overnam van Rosenborg BK.

De komst van Bendtner naar FC Kopenhagen leidde aanvankelijk nog tot een ongekende gekte. Shirts met zijn naam op de achterkant raakten uitverkocht, terwijl de oefenwedstrijd waarin hij zijn officieuze debuut zou maken achter gesloten deuren gespeeld moest worden vanwege de verwachte toestroom van duizenden supporters. Het verblijf van Bendtner bij FC Kopenhagen werd echter geen succes, daar hij er niet in slaagde om een basisplaats te veroveren. Uiteindelijk speelde hij slechts negen wedstrijden, waarvan vier als basisspeler.

Bendtner kwam uiteindelijk niet verder dan één doelpunt voor FC Kopenhagen en zat de afgelopen weken niet eens meer bij de selectie. “We waren heel blij met de bijdrage van Nicklas in de selectie, in de kleedkamer en op het trainingscomplex. Hij heeft de jonge spelers geholpen met zijn goede humeur en heeft zich heel professioneel opgesteld”, laat trainer Stale Solbakken weten op de website van FC Kopenhagen. “We hebben goede en eerlijke gesprekken gevoerd, waarin duidelijk is geworden dat Nicklas het lastig vond om motivatie te blijven vinden als hij weinig speeltijd zou krijgen.”

“Nicklas kwam hier als een vriend en dat zal hij in de toekomst blijven. Hij heeft een geweldige carrière gehad en was een goede teamspeler, dus hij zal hier welkom blijven”, stelt de oefenmeester. “Ik ben trots dat ik in het shirt van FC Kopenhagen heb gespeeld en dat ik heb kunnen scoren in Telia Park, wat voor mij een droom was als speler”, voegt Bendtner toe. “Het is geen geheim dat ik had gehoopt dat ik meer aan spelen kon toekomen en langer kon blijven, maar ik respecteer het besluit van Stale en heb geen spijt van mijn keuze voor FC Kopenhagen.”

“Nu ga ik rustig nadenken over mijn toekomst, of ik nog een nieuw avontuur in het voetbal aanga of stop en een nieuw avontuur in het leven begin”, besluit de 81-voudig Deens international. Hij speelde gedurende zijn loopbaan voor achtereenvolgens FC Kopenhagen, Arsenal, Birmingham City, Sunderland, Juventus, VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg BK en dus opnieuw FC Kopenhagen. In de komende tijd moet blijken of Bendtner zijn loopbaan heeft afgesloten bij de club waar hij ooit begon.