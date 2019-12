‘Ajax zal de favoriet zijn, maar wij zijn Barcelona en Real Madrid gewend’

Ajax is door de uitschakeling in de Champions League na de winterstop actief in de Europa League en maandag werd tijdens de loting duidelijk dat Getafe de eerstvolgende opponent in de zestiende finales het toernooi zal zijn. De Spanjaarden maken met een huidige vierde plek in LaLiga een verrassend goed seizoen door en trainer José Bordalás kijkt dan ook uit naar de confrontatie met de Amsterdammers.

“Ajax heeft enorm veel kwaliteiten en we hebben er zin in omdat het iets moois is voor het voetbal. Het wordt prachtig en historisch om tegen Ajax te spelen, zowel voor de club als voor het hele voetbal”, laat de oefenmeester optekenen door AS. Bordalás schuift de ploeg van trainer Erik ten Hag alvast in de favorietenrol, al verwacht hij ook dat zijn ploeg het Ajax moeilijk zal gaan maken.

“Het is duidelijk dat zij favoriet zullen zijn bij de wedkantoren, maar wij zijn het gewend om in LaLiga tegen Barcelona, Real Madrid, Sevilla en Valencia te spelen, tegenstanders van een hoog niveau die ons ervaring hebben gegeven.” Technisch directeur van Getafe Ángel Martín González moet bij Movistar wel toegeven dat de loting makkelijker had gekund voor zijn club: “We hebben niet veel geluk gehad, maar we gaan ons best doen en het zal zeker gelijk opgaan.”

“Het is echter niet zo dat Ajax opeens minder is omdat ze zijn geëlimineerd in de Champions League. Wij staan er goed voor en hebben er vertrouwen in. We hebben veel wedstrijden gewonnen. Ik weet zeker dat Ajax met zijn sterkste wapens aan zal treden, maar dat geldt ook voor ons.” Getafe zal Ajax eerst in Spanje ontvangen en González had dit eigenlijk liever andersom gezien: “Ik had de tweede wedstrijd graag thuis gespeeld, maar het is nu eenmaal zo gelopen en er valt verder niets over te zeggen. We gaan het hen zeker moeilijk maken.”