Politie pakt ontsnapte Nederlandse ‘nepvoetballer’ weer op na Instagram-post

Bernio Verhagen is in de nacht van maandag op dinsdag weer gearresteerd, zo melden media in Denemarken. Onder meer Bold maakt bekend dat de ‘fraudeervoetballer’ vannacht om vier uur in de kelder van een pand in Holstebro is opgepakt. Verhagen zat vast op verdenking van fraude en wordt in Denemarken ook verdacht van oplichting, diefstal en mishandeling van zijn vriendin.

Verhagen was tijdens een politietransport naar Holstebro ontsnapt. De politie ontving meerdere tips, maar ook een publicatie op Instagram verraadde zijn locatie. “We begonnen systematisch verschillende kamers te doorlopen, totdat we in de kelder terechtkwamen waar we hem vonden, en hij zichzelf bekendmaakte”, zo laat een woordvoerder van de politie weten.

Den efterlyste Verhagen er blevet anholdt i Holstebro kl. 0400. Vi takker for de mange henvendelser. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) December 17, 2019

Verhagen plaatste een statement waarin hij meer uitleg verschafte over een incident met zijn vriendin, waardoor de politie makkelijk zijn locatie kon achterhalen. “Vandaag heb ik de gevangenis verlaten en op dit moment ben ik onderweg naar een vriend in Zweden. Ik zal mij op de achtergrond houden, totdat mijn zaak voorkomt op 10 januari”, zo klonk het. Daarna plaatste Verhagen ook nog een foto van hem en zijn vriendin in een restaurant. “Ik hou van je. Alles komt goed liefste, dat beloof ik je!”, luidde het bijschrift.

Verhagen kwam onlangs in het nieuws, nadat zijn club Viborg FF erachter was gekomen dat hij de boel had belazerd. Viborg, dat uitkomt op het tweede Deense niveau, werd in juli benaderd door een man die zei van het bekende managementbureau Stellar Group te zijn. De man stelde voor aan de Deense voetbalclub om Verhagen voor een half jaar vast te leggen, omdat de speler in januari naar China zou verkassen.

Viborg ging vervolgens in zee met Verhagen, maar kwam er al snel achter dat hij niet over de gewenste voetbalkwaliteiten beschikte. De club kwam erachter dat Verhagen heeft gefraudeerd bij zijn komst en diende een strafrechtelijke klacht in tegen hem en zijn zaakwaarnemers.

VICE Sports schreef eerder al over de bedenkelijke reputatie van Verhagen. De vleugelspeler tekende bij Cape Town City FC in Zuid-Afrika, zonder dat hij ook maar een wedstrijd bij zijn eerdere werkgever FC Dinamo-Auto uit Moldavië had gespeeld. Bij de Zuid-Afrikaanse club hield Verhagen het ook snel voor gezien zonder een duel te spelen, waarna hij opdook bij het Chileense Audax Italiano. Ook het avontuur in Chili hield na een paar maanden op.