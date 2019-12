Vlaar adviseert Memphis Depay: ‘Daar sta je op nummer één’

Memphis Depay scheurde zondagavond de voorste kruisband in zijn linkerknie en ligt er naar verwachting minimaal zes maanden uit. Een mokerslag voor de aanvaller van Olympique Lyon: een rentree vóór juni is zeer onwaarschijnlijk en dus lijkt het EK ook een utopie. Ron Vlaar weet precies hoe Depay zich moet hebben gevoeld. De verdediger van AZ overkwam precies hetzelfde in zijn beginperiode bij Feyenoord.

Op 16 augustus 2007 scheurde Vlaar tegen Roda JC Kerkrade de voorste kruisband van zijn linkerknie af. In de voorbereiding op 2008/09 gaat het opnieuw mis met zijn knie en speelt hij geen minuut. Pas op 2 augustus 2009, bijna twee jaar later, speelt Vlaar weer een officiële wedstrijd. “Voor mijn gevoel stortte mijn wereld in en dat zal bij hem niet anders zijn geweest”, zegt de veteraan in gesprek met De Telegraaf.

De beelden: de ernstige knieblessure voor Memphis Depay

“Helaas is kruisbandletsel een heel gangbare blessure geworden, waardoor je in één klap weet wat de gevolgen zijn. En die zijn voor Memphis met het EK op komst, dat hij waarschijnlijk mist, nóg groter. Dus kan ik me voorstellen dat er van alles door hem heen gaat. Het is letterlijk en figuurlijk heel pijnlijk.” Vlaar stelt dat Depay er honderd procent sterker uit kan komen. “Hoe gek het ook klinkt, je kunt je hele carrière je voordeel blijven doen met die rotblessure.”

“Als het heel goed gaat, houdt de gedachte aan de kruisband je met beide benen op de grond. En zit het tegen, dan weet je dat het altijd slechter had gekund. Je leert heel goed relativeren.” Vlaar adviseert Depay om bij de KNVB te revalideren. “Omdat Zeist heel goed staat aangeschreven, maar vooral ook omdat je daar op nummer één staat. Bij je club moet er soms een behandeling worden onderbroken, omdat er spelers tussendoor moeten die wél buiten gaan trainen. Dat is in twee opzichten frustrerend.”

“In Zeist komen lotgenoten, die in hetzelfde traject zitten. Je pept elkaar op bij momenten dat je het even heel zwaar hebt. Dat heb ik als heel prettig ervaren.” Vlaar had enorm met Depay te doen toen hij het blessurenieuws hoorde. “En nog eens extra, omdat hij zich als mens en als voetballer op een geweldige manier profileerde bij het Nederlands elftal. Dat was prachtig om te zien. En dus is dit voor hem een dikke streep door de rekening.”