Van Hooijdonk buigt zich over Oranje-puzzel: ‘Ik neig naar hem’

Het Nederlands elftal zal zich hoogstwaarschijnlijk moeten gaan voorbereiden op een EK zonder Memphis Depay én Donyell Malen. De aanvaller van Olympique Lyon scheurde zondagavond zijn voorste kruisband in zijn linkerknie en het herstel gaat minimaal zes maanden duren. Volgens de laatste berichten ligt Malen er zeker vier maanden uit. De aanvaller van PSV landde zondag tegen Feyenoord zeer ongelukkig en overstrekte zijn linkerbeen, met schade aan de kruisband als gevolg.

De vraag is nu wie de leemte van in ieder geval Depay gaat opvullen, ervan uitgaande dat Malen het toernooi kan halen. Ronald Koeman zette eerder Ryan Babel in de spits toen Depay in de voorlaatste kwalificatiewedstrijd door blessureleed niet beschikbaar was. “Dat was niet echt een groot succes, dus dat lijkt me niet echt een oplossing waar Koeman het helemaal in ziet zitten”, zegt Jeroen Stekelenburg, volger van het Nederlands elftal voor de NOS. “Hij zal naar iets anders op zoek gaan.”

De beelden: de ernstige knieblessure voor Memphis Depay

“Dan heb je nog Myron Boadu, maar die is echt jong: achttien jaar. En dat was het wel zo'n beetje. Ik denk dat Malen of Boadu de eerste opties gaan zijn, maar dat is wel een heel jong en onervaren duo”, zegt Stekelenburg. Pierre van Hooijdonk komt bij dezelfde namen uit. “De invalbeurt van Boadu tegen Estland was veelbelovend. Dan hoeft Koeman het systeem ook het minste om te gooien. Ik zou zelf dan toch neigen naar Boadu. Hij is heel jong, maar hij is een spits met snelheid en diepgang waarmee je wel iets kunt bewerkstelligen.

“Laten we hopen dat die twee talenten zich goed ontwikkelen dit seizoen. Maar voor Malen zal dat lastiger zijn, die moet eerst herstellen.” Van Hooijdonk zou alleen voor Babel in de spits kiezen als er snelle voetballers op de flank staan. “Snelheid voorin is een pre in het huidige internationale voetbal.” Een waardige vervanger van Depay is helaas niet voorhanden, zo constateert de oud-aanvaller. “Er is niet iemand die je kunt opstellen waar we geen kwaliteit mee zouden verliezen. Hij is buitencategorie. Dat is enorm zonde.”

“Als er één speler was die echt niet geblesseerd mocht raken, behalve Frenkie de Jong of Virgil van Dijk, dan was het Memphis, omdat je op zijn positie gewoon weinig alternatieven hebt”, erkent ook Stekelenburg. Depay was in achttien interlands onder Koeman betrokken bij 53,7 procent van de goals die Oranje maakte in de EK-kwalificatie, de Nations League en oefenduels. De verslaggever van de NOS wijst erop dat Depay ‘als enorm positieve jongen’ de selectie op sleeptouw kon nemen. “Een vaderfiguur gaat wat ver, maar hij is wel echt een leider voorin. Er zitten meer leiders in het team, maar voorin is het verder wel heel jong en onervaren. Babel zou dat op zich wel kunnen, maar ik dat hij voetballend toch wel kwaliteit gaat missen.”