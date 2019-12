Everton publiceert statement na geruchten over Carlo Ancelotti

Everton heeft de geruchten over een aanstaande aanstelling van Carlo Ancelotti als manager ontkracht. Middels een statement op de clubwebsite laat de Premier League-club weten dat er nog geen opvolger voor Marco Silva gevonden is. De reactie van the Toffees wordt naar buiten gebracht op dezelfde avond dat Sky Sports meldde dat Ancelotti zo goed als zeker de nieuwe manager zou worden. Technisch directeur Marcel Brands zou een principe-akkoord hebben bereikt met de Italiaan, maar daar is volgens Everton niets van waar.

“In de elf dagen nadat Marco Silva de club heeft verlaten, heeft het bestuur van Everton gewerkt aan de zoektocht naar een nieuwe manager. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten”, zo meldt de club. “We kunnen bevestigen dat tot nu toe geen contractaanbieding is gedaan en geen enkele kandidaat zich heeft teruggetrokken van het proces. De club wil graag zo snel mogelijk een nieuwe manager aanstellen, maar het belangrijkste is dat de juiste persoon wordt aangesteld."

"Terwijl het proces doorgaat, blijft Duncan Ferguson aan als interim-manager. Hij staat woensdag langs de lijn in de kwartfinale van de Carabao Cup tegen Leicester City", zo klinkt het. Ancelotti werd maandagavond genoemd als de meest voorname kandidaat om Marco Silva op te volgen. Eerstgenoemde werd onlangs ontslagen bij Napoli. De Italiaan werkte eerder in de Premier League bij Chelsea, waar hij tussen 2009 en 2011 de Premier League, FA Cup en Community Shield won. In zijn loopbaan als trainer won hij verder drie keer de Champions League, twee keer met AC Milan en een keer met Real Madrid.