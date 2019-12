De Telegraaf: EK wordt race tegen de klok voor Donyell Malen

Donyell Malen heeft volgens De Telegraaf naar verwachting zeker vier maanden nodig om te herstellen van zijn kruisbandblessure. De spits van PSV overstrekte zondag zijn linkerbeen in de wedstrijd tegen Feyenoord (3-1). De krant meldt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de kruisband niet is afgescheurd, maar er wel degelijk schade is. Het EK wordt voor hem een race tegen de klok.

Na een tackle van Leroy Fer kwam Malen ongelukkig neer, waarbij hij zijn been overstrekte. Hij wist de kleedkamer op eigen kracht te halen, maar al snel werd duidelijk dat de spits voorlopig niet inzetbaar is. Maandag onderging de aanvaller een MRI-scan. Het Eindhovens Dagblad schreef dat Malen ‘enkele maanden’ uit de roulatie is en dat EURO 2020 wel haalbaar zou zijn.

De Telegraaf is pessimistischer en verwacht Malen pas halverwege april terug. Wanneer hij daadwerkelijk vier maanden aan de kant staat, dan kan PSV pas weer in de slotfase van de competitie over hem beschikken. Op 21 april staat de kraker tegen AZ op het programma, gevolgd door duels met FC Utrecht (25 april), sc Heerenveen (3 mei) en RKC Waalwijk (10 mei).

Op 18 juni staat voor het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd van het EK op het programma. Oostenrijk is dan de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. Het is ook nog maar de vraag of Memphis Depay in actie kan komen op het EK. De aanvoerder van Olympique Lyon liep zondag een zware kruisbandblessure op en is zeker zes maanden uitgeschakeld.