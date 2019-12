Jorge Mendes verdedigt Ronaldo: 'Ballon d'Or voor Messi is heel oneerlijk'

Zaakwaarnemer Jorge Mendes kan zich absoluut niet vinden in de uitslag van de laatste Ballon d'Or-verkiezing. Begin december pakte Lionel Messi zijn zesde Gouden Bal uit zijn loopbaan, maar Mendes vindt dat zijn cliënt Cristiano Ronaldo meer recht had op de uitverkiezing. "Het is heel oneerlijk dat Messi heeft gewonnen", aldus de belangenbehartiger.

"Voor mij is Cristiano de beste speler in de geschiedenis van het voetbal", zegt Mendes. "Voordat hij er was had Portugal nog nooit iets gewonnen, maar met hem pakten ze het EK en de Nations League en speelden ze de EK-finale in 2004. Hij heeft de sport veranderd. Toen hij in 2009 naar Real Madrid ging had Barcelona het beste elftal ooit, met de basis van het hele Spaanse elftal. Cristiano veranderde vervolgens alles, hij heeft vier keer de Champions League gewonnen. Het is onmogelijk om hem met iemand te vergelijken."

De laatste twee jaar ging de Ballon d'Or naar Luka Modric en Messi, hetgeen Mendes niet lekker zit. "Cristiano had minimaal een van de laatste twee edities moeten winnen", zegt de Portugees, die denkt dat Ronaldo's overstap van Real Madrid naar Juventus in 2018 een negatieve impact heeft gehad. "Als hij bij Real was gebleven, had hij gewonnen. Volgend jaar komt hij op 110 goals voor Portugal, daar alleen al voor moet hij de volgende Ballon d'Or winnen."

Mendes was maandag op het Golden Boy-gala, waar de Italiaanse krant Tuttosport de prijs voor de beste speler onder de 21 jaar uitreikte. De prijs ging dit jaar naar Atlético Madrid-aanvaller João Félix, die ook tot de stal van Mendes behoort. "Cristiano is lovend over hem. Hij weet precies wat hij moet doen: hard blijven werken", zegt Mendes, die zelf benoemd werd tot beste zaakwaarnemer in 2019.