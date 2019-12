Van Praag wekt woede met bizarre vergelijking tussen FC Twente en Qatar

Michael van Praag heeft op zijn laatste dag als voorzitter van de KNVB voor de nodige ophef gezorgd. De aftredende preses maakte maandag in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 een bizarre vergelijking tussen de dakramp van FC Twente, waarbij in 2011 twee personen om het leven kwamen, en de slachtoffers die vielen bij de bouw van de WK-stadions in Qatar.

Van Praag werd op de radio gevraagd naar de erbarmelijke omstandigheden waaronder arbeiders moeten werken in Qatar. "Ik ben op bezoek geweest bij de voorzitter van de FIFA (Gianni Infantino, red.), om mijn opvolger voor te stellen", aldus de bestuurder. "Hij begon ook over Qatar. Hij vertelde mij over het aantal doden in Qatar, dat dat er twintig zijn. En niet een paar honderd zoals wij in de media lezen. Dus wat is de waarheid?"

Vervolgens legt Van Praag een parallel met de stadionramp van FC Twente. In 2011 stortte bij werkzaamheden een deel van het dak in, waarbij twee doden en negen zwaargewonden vielen. "Moet u luisteren: bij FC Twente is ook een dak ingestort ooit en daarbij zijn ook mensen gewond geraakt." Presentator Carl-Johan de Zwart noemt de uitspraak van Van Praag direct 'kort door de bocht', maar de KNVB-voorzitter gaat daar verder niet meer op in.

FC Twente heeft inmiddels kennisgenomen van de uitlatingen die Van Praag heeft gedaan. "Dit zijn zeer ongelukkige uitspraken, zeker naar de nabestaanden en gewonden van de ramp", zo laat de Eredivisie-club uit Enschede in een officiële reactie weten. Leon ten Voorde, journalist van TC Tubantia, reageert verbijsterd. "Je gelooft je oren niet. Het is dat hij vandaag afscheid nam, anders zou hij toch per direct moeten aftreden", zo meldt de scribent op Twitter.