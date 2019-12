Ajax, Ten Hag en Ziyech vallen in de prijzen op Amsterdams sportgala

Ajax is in de prijzen gevallen bij het sportgala van Amsterdam. Erik ten Hag is verkozen tot Coach van het Jaar, Hakim Ziyech mag zich Sportman van het Jaar noemen, terwijl Ajax is gekozen tot Sportploeg van het Jaar. De Amsterdammers, hun trainer en de Marokkaans international worden geprezen voor hun succesvolle seizoen, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt, de landstitel en de TOTO KNVB Beker werd gewonnen.

Ziyech troeft als Sportman van het Jaar de andere genomineerden Matthijs de Ligt en wielrenner Dylan Groenewegen af. Ten Hag troeft op zijn beurt Rick Mathijssen (hockey) en Brian Finnegan (honkbal af). Behalve Ajax waren ook Mannen Dubbelvier (roeien) en AH&BC Amsterdam (hockey) genomineerd als Sportploeg van het Jaar.