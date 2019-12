‘VVV-verdediger in beeld bij clubs uit Serie A en Premier League’

Tobias Pachonik staat in de belangstelling van verschillende clubs uit het buitenland. Volgens Voetbal International heeft de 24-jarige rechtsback zich in de kijker gespeeld bij Sampdoria en Genoa. Beide clubs hebben zich al gemeld bij zijn zaakwaarnemer Ersin Akan. Behalve de twee clubs uit de Serie A zou ook Premier League-hekkensluiter Watford geïnformeerd hebben.

De Duitser maakte vorig seizoen veel indruk in de Serie B, waar hij als speler van Carpi FC werd verkozen tot beste rechtsback op het tweede niveau van Italië. Ondanks aanbiedingen van Spartak Moskou, Besiktas, Fulham en Wigan Athletic zette hij zijn handtekening onder een driejarig contract in Venlo. Hij koos voor VVV omdat hij dacht zich goed te kunnen ontwikkelen in de Eredivisie.

Akan laat weten dat een winterse transfer niet de voorkeur geniet van Pachonik. “Tobias staat er inderdaad goed op bij verschillende buitenlandse clubs, maar hij heeft het goed naar zijn zin bij VVV”, aldus Akan. “Hij is niet bezig met een transfer, richt zich alleen maar op VVV en wil de club helpen om in de Eredivisie te blijven. Hij voelt zich nog niet uitgeleerd in Venlo. Hij is blij met de kansen die hij krijgt.”

De club die de hoogste aanbieding doet zal de strijd om de handtekening van Pachonik niet per se winnen. “Tobias is ook geen jongen die voor het geld kiest. Zeg nooit nooit, maar voor het einde van dit seizoen zie ik hem zeker nog niet vertrekken bij VVV”, zegt de zaakwaarnemer over de rechtsback, dit seizoen goed voor een goal en twee assists in zeventien Eredivisie-wedstrijden.