Ajax heeft opvolger Ten Hag in beeld: ‘Overmars is gek van die jongen’

Ajax is op de achtergrond al bezig met het zoeken naar een opvolger voor Erik ten Hag, zo onthulde Valentijn Driessen maandagavond in Veronica Inside. Volgens de journalist van De Telegraaf is Arne Slot, de trainer van AZ, de voornaamste kandidaat om Ten Hag op termijn op te volgen.

"Slot is natuurlijk de belangrijkste kandidaat", aldus Driessen in het praatprogramma. "Hij speelt het voetbal dat Ajax graag wil spelen, 4-3-3 het liefst. Hij zat al bijna in de opleiding van Ajax, toen heeft hij gekozen voor AZ, omdat hij daar na twee jaar mocht doorstromen naar de functie van hoofdtrainer. Ik weet dat Marc Overmars (directeur voetbalzaken van Ajax, red.) gek van die jongen is. Tot dusver maakt hij op mij ook een heel goede indruk."

Ten Hag ging zondag met Ajax op bezoek bij AZ met 1-0 onderuit door een laat doelpunt van Myron Boadu. Na afloop was de oefenmeester niet ontevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg. "Als iemand de winst verdiend had, was het Ajax. Wij hadden uiteindelijk de beste kansen", zei Ten Hag, die met die uitspraken verbazing wekte bij Johan Derksen. "Hij zal nooit zeggen: 'Het is wel een ontzettende schande dat wij met onze begroting verliezen van AZ, dat is een afgang voor Ajax'", zo reageert Derksen. "Nee, dan krijg je een heel groot excuus met 'fantastisch gespeeld en kansen gemist'."

Derksen vergelijkt Ten Hag vervolgens met collegatrainer Slot. "Dan moet ik eerlijk zeggen: die trainer AZ komt op een steenworp afstand vandaan waar Ten Hag ook vandaan komt", doelt Derksen op het accent van Ten Hag. "Slot formuleert goed, is altijd even rustig en beschaafd. Ik heb het idee dat hij een toekomstige toptrainer is. Hij is zó evenwichtig."