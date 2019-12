Virgil van Dijk eerste Nederlander als ‘FSA’ Speler van het Jaar

Virgil van Dijk is gekozen tot Football Supporters’ Association Player of the Year, zo is maandagavond bekendgemaakt. In totaal brachten 340.000 supporters hun stem uit op hun favoriete speler van de Premier League en de verdediger van Liverpool kreeg de meeste stemmen. Manchester City-aanvaller Raheem Sterling eindigt op de tweede plaats.

Behalve Van Dijk en Sterling waren ook Sadio Mané, Son Heung-Min, Jamie Vardy en Pierre-Emerick Aubameyang genomineerd. Van Dijk is de vierde Liverpool-speler in zeven jaar tijd die aan de haal gaat met de individuele award. Eerder wonnen Mohamed Salah (2018), Philippe Coutinho (2016) en Luis Suárez (2013) de trofee, die wordt uitgereikt op basis van stemmen van de fans.

Door deelname aan het WK voor clubteams kon Van Dijk maandagavond de prijs niet in ontvangst nemen. “Het spijt me dat ik er niet bij kan zijn”, reageert de Oranje-international in een video-boodschap. “Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze prijs heb gewonnen. Dit betekent veel voor me en hopelijk kan ik door blijven gaan om het team en de club te helpen.”

Van Dijk kan terugkijken op een uitstekend jaar. Hij won de Champions League met Liverpool en gaat met zijn club aan kop in de Premier League. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd reeds verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar, terwijl hij op de tweede plaats achter Lionel Messi eindigde bij de uitreiking van de Ballon d'Or.