Sky Sports: Marcel Brands bereikt principe-akkoord met nieuwe manager

De kans is groot dat Carlo Ancelotti de nieuwe manager van Everton wordt, zo beweert Sky Sports maandagavond. Volgens de Engelse sportzender heeft technisch manager Marcel Brands een principe-akkoord bereikt met de Italiaanse oefenmeester, die onlangs werd ontslagen bij Napoli. Ancelotti moet bij Everton de opvolger worden van Marco Silva.

De onderhandelingen tussen Ancelotti en Everton zijn maandag succesvol verlopen, zo klinkt het. De verwachting is dat de Italiaanse trainer op zeer korte termijn gepresenteerd gaat worden, waarschijnlijk dinsdag al. Ancelotti begint na de wedstrijd van Everton woensdag in de kwartfinale van de Carabao Cup tegen Leicester City aan zijn nieuwe klus.

Duncan Ferguson, de huidige interim-manager van Everton, staat in de bekerwedstrijd voor het laatst voor de groep. Ferguson keert vervolgens terug in zijn rol van assistent, die hij al sinds 2014 vervulde bij the Toffees. Onder zijn leiding boekte Everton een 3-1 overwinning in eigen huis tegen Chelsea en werd met 1-1 gelijkgespeeld op Old Trafford tegen Manchester United.

Ancelotti werd vorige week ontslagen bij Napoli vanwege de aanhoudende slechte resultaten. De Italiaan werkte eerder in de Premier League bij Chelsea, waar hij tussen 2009 en 2011 de Premier League, FA Cup en Community Shield won. In zijn loopbaan als trainer won hij verder drie keer de Champions League, twee keer met AC Milan en een keer met Real Madrid.