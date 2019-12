Maandag, 16 December 2019

Feyenoord-flop kan Eredivisie alweer verlaten

Mathieu Gonçalves kan zijn carrière vervolgen bij Liverpool en Juventus. De verdediger van Toulouse sprak al vier keer met laatstgenoemde Italiaanse topclub, die de linksback al sinds afgelopen zomer wil binnenhalen. (L'Équipe)

Olympiacos is van plan om Gabriel Boschilia van de bank te plukken bij AS Monaco. De aanvallende middenvelder kwam dit seizoen pas in vijf competitiewedstrijden in actie voor de Monegasken. (Diverse Griekse media)

Liam Kelly kan Feyenoord na een halfjaar al verlaten. Sunderland heeft interesse in de middenvelder, terwijl ook MK Dons en Oxford United belangstelling hebben voor de Ier. (The Sun)

Maar liefst vijf Europese topclubs hebben interesse in de zestienjarige Benjamin Kanuric. De middenvelder van Rapid Wien heeft zich in de kijker gespeeld van Juventus, Internazionale, AS Roma, Arsenal en Borussia Dortmund. (Diverse Italiaanse media)

Bayern München heeft contact opgenomen met Sevilla voor een winterse transfer van Lucas Ocampos. De Spaanse club willen de vleugelspits in januari absoluut niet kwijt, waardoor de overgang mogelijk wordt uitgesteld naar de zomer. (Sky Italia)