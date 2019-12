Serie A gooit olie op vuur met apenschilderijen ‘tegen racisme’

De Lega Serie A heeft onbedoeld olie op het vuur gegooid in de discussie rond racisme. De organisator van de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie liet drie kunstwerken ontwerpen die bedoeld zijn om de strijd tegen racisme voort te zetten, maar de gemaakte schilderijen vallen lang niet bij iedereen goed.

Kunstenaar Simone Fugazzotto beeldt op zijn drie schilderijen apen af, terwijl de afgelopen tijd verschillende donkere spelers in Italië juist te maken kregen met apengeluiden die gescandeerd werden vanaf de tribune. Zo was er veel discussie over het incident rond Mario Balotelli van Brescia, die in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona te maken kreeg met racistische spreekkoren. Ook Romelu Lukaku van Internazionale werd in Italië racistisch bejegend.

The artist's explanation for this image in Serie A's anti-racism campaign: “Yes, [I have chosen] monkeys to talk about racism. Firstly, because it is important to me. I only paint monkeys because it is metaphor for the human race. pic.twitter.com/F0dGcUqm7Q — Andrew Cesare (@AndrewCesare) December 16, 2019

De artiest zelf is zich van geen kwaad bewust. "Ik schilder apen als een metafoor voor mensen", zo reageert Fugazzotto. "We slaan terug naar de racisten, omdat we oorspronkelijk allemáál apen zijn. Daarom heb ik een westerse, een Aziatische en een zwarte aap geschilderd. Voor een artiest is er niets belangrijkers dan om te proberen de perceptie van mensen te veranderen."

Ook Luigi De Siervo, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, ziet geen kwaad in de schilderijen. "Simone's schilderijen weerspiegelen volledig de waarden van fair play en tolerantie, dus zullen ze op ons kantoor blijven hangen", aldus de bondspreses. "De competitie neemt een krachtig standpunt in tegen elke vorm van racisme. We realiseren ons dat racisme een hardnekkig probleem is. We strijden er op drie fronten tegen: cultureel, zoals via deze kunstwerken, via de sporters zelf en door de aanpak van de politie."