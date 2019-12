KNVB komt Feyenoord tegemoet met opzet van beloftencompetitie

Vanaf komend seizoen wordt in Nederland een volledige beloftencompetitie gespeeld, zo maakt de KNVB maandagavond bekend. De Onder-21-competitie wordt in fasen toegevoegd aan de voetbalpiramide, waardoor het op termijn mogelijk wordt om vanuit de beloftencompetitie in de Keuken Kampioen Divisie terecht te komen.

"Deze wens leefde nadrukkelijk bij een groot deel van de clubs", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, tegenover Voetbal International. "We zien het als een welkome verbetering van het jeugdvoetbal." Profclubs in Nederland pleitten voor een beloftencompetitie, omdat veel reservespelers nu tussen wal en schip vallen. Ze mogen veelal niet meer uitkomen voor Onder-19 en spelen daardoor amper competitieve wedstrijden.

Vooral bij Feyenoord zal het besluit van de KNVB met open armen ontvangen worden. In 2013 gingen concurrenten Ajax en PSV in op de uitnodiging om hun beloftenteam te plaatsen in de Eerste Divisie, maar Feyenoord zag daar destijds mede door financiële problemen vanaf. Inmiddels spelen ook Jong AZ en Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

De beloftencompetitie komt in de zogenaamde piramide onder de Tweede Divisie te hangen. Dat betekent dat het vanaf volgend seizoen mogelijk wordt om te promoveren naar de Tweede Divisie en andersom te degraderen naar de Onder-21-competitie. Vanaf het seizoen 2021/22 komt er ook een promotie-/degradatieregeling tussen de Keuken Kampioen Divisie en de Tweede Divisie. Het aantal beloftenteams per competitie (twee in de Tweede Divisie en vier in de KKD) blijft gelijk.