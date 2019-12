Marcel Brands zet hoog in en ontvangt topkandidaat op Goodison Park

Carlo Ancelotti lijkt maar kort zonder werk te zitten. De clubloze oefenmeester werd na zijn ontslag bij Napoli genoemd als nieuwe trainer van Arsenal, maar lijkt inmiddels op weg te zijn naar Everton. Volgens Sky Sports is Ancelotti maandagmiddag aangekomen op Goodison Park voor gesprekken met de clubleiding van Everton. Hij moet de opvolger worden van Marco Silva, die anderhalve week geleden zijn congé kreeg.

Ancelotti, die dinsdagavond werd ontslagen bij Napoli, gaat waarschijnlijk in gesprek met director of football Marcel Brands over de trainersvacature bij Everton. De zestigjarige Italiaan geldt als topkandidaat van the Toffees. Mocht hij worden aangesteld, dan zou huidig interim-trainer Duncan Ferguson deel blijven uitmaken van de technische staf. Ferguson boekte in zijn eerste twee duels verdienstelijke resultaten tegen Chelsea (3-1 zege) en Manchester United (1-1).

Voor Ancelotti is Engeland geen nieuwe omgeving. De ervaren trainer stond tussen 2009 en 2011 aan het roer bij Chelsea en won in die periode de Premier League, de FA Cup en de Community Shield. In zijn carrière stond hij verder aan de leiding bij onder meer Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. Het is onduidelijk op welke termijn de aanstelling van Ancelotti gestalte zou kunnen krijgen, maar volgens Sky Sports staat al vast dat Ferguson woensdag tijdens het EFL Cup-duel met Leicester City nog de leiding heeft.

De clubleiding heeft behalve Ancelotti ook andere namen op de kandidatenlijst, onder wie David Moyes. De Schot was tussen 2002 en 2013 al de eindverantwoordelijke op Goodison Park en heeft nog altijd 'bewonderaars' op de burelen van de club. Hij zou met de clubleiding hebben gesproken, terwijl ook Mikel Arteta met de vacature in verband wordt gebracht. De assistent-trainer van Manchester City is maandagochtend echter om de tafel gegaan met Arsenal en geldt als kandidaat om Unai Emery op te volgen.